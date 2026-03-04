Німецька розвідка: реальний дефіцит бюджету РФ на 26% перевищив офіційні оцінки

Дефіцит федерального бюджету РФ за 2025 рік виявився приблизно на 26% вищим, ніж офіційно заявлено, і становив близько 3,6% ВВП, що Росія намагається приховати за допомогою фальсифікованої статистики.

Про це свідчать розвідувальні дані Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), передає Укрінформ.

"Відповідно до розвідувальних даних BND, дефіцит федерального бюджету за 2025 рік виявився приблизно на 26% вищим, ніж офіційно заявлено, і становить близько 3,6% ВВП. Це показує справжні витрати, які Кремль готовий нести за свою війну проти України, і які ще роками матимуть наслідки", - йдеться в оприлюдненій інформації.





Відповідно до BND, майже всі сектори російської економіки демонструють негативну динаміку і "якщо не буде вжито комплексних контрзаходів, структурні проблеми економіки, яка дуже сильно залежить від енергетичного сектору, поглибляться на довгий термін і можуть стати хронічними".

"Російська нафтова економіка страждає не лише від високого податкового навантаження, яким Путін фінансує свою війну. Атаки дронів та санкції призводять до ерозії найважливішого джерела валюти для Росії. Завдяки західним санкціям Росія змушена продавати нафту зі значним дисконтом до світових цін", - йдеться у повідомленні.

За оцінкою BND, Індія, яка є поряд із Китаєм останнім великим покупцем російської нафти, "під тиском США вже суттєво скоротила імпорт нафти". "Саме екстериторіальні санкції США призводять до різкого падіння доходів Росії від експорту нафти та СПГ", - вважають німецькі розвідники.

Окремо вказується на те, що довіра до офіційної статистики РФ продовжує падати, а "інвестиційна привабливість Росії перетворилася на непередбачуваний ризик".

Експерти BND також вказали на потенціал подальших санкцій: "Подальші санкції - наприклад, проти країн, які підтримують Росії, чи так званого тіньового флоту - та їх послідовна імплементація мають потенціал ще більше підвищити ціну за розпочату Путіним загарбницьку війну: доходи скорочуються, а витрати на збереження статус-кво зростають. Майбутнє російської економіки продовжує еродувати", - йдеться в аналізі.