Трамп ініціює зустріч з американською «оборонкою» для нарощування випуску зброї — Reuters
11:49 04.03.2026 |
Адміністрація Дональда Трампа планує зустрітися з керівниками найбільших оборонних підрядників США в Білому домі в п'ятницю, щоб обговорити прискорення виробництва зброї.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними видання, Пентагон працює над поповненням запасів після ударів по Ірану та кількох інших нещодавніх військових зусиль.
Зокрема на зустріч запрошені представники Lockheed Martin та RTX від Raytheon.
Reuters пише, що зустріч підкреслює нагальну потребу Вашингтона у поповненні запасів зброї після початку операції в Ірані.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та початку Ізраїлем військових операцій у Газі, США скоротили запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети.
"Головною метою зібрання буде тиск на виробників зброї, щоб вони діяли швидше для збільшення виробництва", - сказав співрозмовник видання.
Виробник ракет Tomahawk, компанія Raytheon, має нову угоду з Пентагоном про збільшення виробництва до 1000 одиниць на рік. Наразі Пентагон планує придбати 57 ракет у 2026 році за середньою вартістю 1,3 мільйона доларів кожна.
Адміністрація постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб вони надавали пріоритет нарощуванню виробництва, а не виплатам акціонерам.
Очікується, що Пентагон опублікує список підрядників, які не виконують контракти. Ці компанії матимуть 15 днів, щоб подати затверджені радою директорів плани щодо виправлення ситуації. Якщо ці плани будуть визнані недостатніми, Пентагон може вжити заходів примусового виконання, включаючи розірвання контрактів.
