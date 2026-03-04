Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп ініціює зустріч з американською «оборонкою» для нарощування випуску зброї — Reuters

Адміністрація Дональда Трампа планує зустрітися з керівниками найбільших оборонних підрядників США в Білому домі в п'ятницю, щоб обговорити прискорення виробництва зброї.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.


Що відомо?

За даними видання, Пентагон працює над поповненням запасів після ударів по Ірану та кількох інших нещодавніх військових зусиль.

Зокрема на зустріч запрошені представники Lockheed Martin та RTX від Raytheon.

Reuters пише, що зустріч підкреслює нагальну потребу Вашингтона у поповненні запасів зброї після початку операції в Ірані.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та початку Ізраїлем військових операцій у Газі, США скоротили запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети.

"Головною метою зібрання буде тиск на виробників зброї, щоб вони діяли швидше для збільшення виробництва", - сказав співрозмовник видання.

Виробник ракет Tomahawk, компанія Raytheon, має нову угоду з Пентагоном про збільшення виробництва до 1000 одиниць на рік. Наразі Пентагон планує придбати 57 ракет у 2026 році за середньою вартістю 1,3 мільйона доларів кожна.

Адміністрація постійно посилює тиск на оборонних підрядників, щоб вони надавали пріоритет нарощуванню виробництва, а не виплатам акціонерам.

Очікується, що Пентагон опублікує список підрядників, які не виконують контракти. Ці компанії матимуть 15 днів, щоб подати затверджені радою директорів плани щодо виправлення ситуації. Якщо ці плани будуть визнані недостатніми, Пентагон може вжити заходів примусового виконання, включаючи розірвання контрактів. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9200  0,42 0,97 43,9500  0,42 0,96
EUR 51,0657  0,73 1,45 51,0874  0,74 1,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес