Глобальні мита США можуть зрости до 15% — рішення очікують цього тижня
08:39 05.03.2026 |
Вашингтон планує підвищити глобальні мита з 10% до 15% вже цього тижня, повідомив у середу міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Бессент сказав у середу, що нещодавно оголошені президентом США Дональдом Трампом глобальні мита розміром 15% набудуть чинності цього тижня", - повідомляє в середу CNBC.
Трамп у лютому ввів у дію нові глобальні мита на імпорт розміром 10% замість анонсованих 15%. Служба митного та прикордонного контролю США поінформувала імпортерів, що ця ставка застосовуватиметься до всіх країн протягом 150 днів, якщо не передбачено винятків.
Також наприкінці лютого торговий представник США Джеймісон Грір сказав, що імпортні мита для деяких країн зростуть до 15% або вище з нещодавно запроваджених 10%, але не назвав конкретних торговельних партнерів і не прояснив подробиць.
