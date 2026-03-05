Авторизация

Reuters: Катар призупинив зрідження газу, відновлення триватиме не менш як місяць

Катар оголосив форс-мажор щодо експорту газу на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану, а повернення до нормальних обсягів виробництва може зайняти щонайменше місяць, повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела.

Державний енергетичний гігант Qatar Energy (QE), який припинив видобуток газу цього тижня, повністю зупинить скраплення газу в середу, повідомили два джерела, знайомі з цим питанням.

За їхніми даними, QE не перезапустить об'єкт щонайменше два тижні, згідно з попередніми оцінками ситуації в регіоні, а після схвалення рішення про перезапуск знадобиться ще два тижні, щоб перетворити газ на суперохолоджене паливо та вийти на повну потужність.

Компанія не відповіла на запит про коментар.

QE почала зв'язуватися з деякими своїми клієнтами в Азії та Європі, але не повідомила їм, як довго може тривати зупинка, повідомили джерела Reuters.

Ця зупинка означає, що світові ринки газу відчуватимуть дефіцит протягом тижнів навіть за малоймовірного сценарію, що конфлікт закінчиться сьогодні.

На Катар припадає близько 20% світового експорту СПГ, який проходить через Ормузьку протоку, де судноплавство майже зупинилося через удари Ізраїлю та США по Ірану та кроками у відповідь з боку Тегерана, зокрема, ударами по своїх регіональних сусідів, яких Іран вважає союзниками Сполучених Штатів.

Катар постачає газ на європейські та переважно азійські ринки, причому понад 80% його клієнтів знаходяться в Китаї, Японії, Індії, Південній Кореї, Пакистані та інших країнах регіону.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: Катар
 

Бізнес