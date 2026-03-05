Іран вперше обстріляв Азербайджан, під удар потрапив аеропорт — відео

Іран у четвер, 5 березня, атакував Азербайджан. Безпілотник вдарив по Міжнародному аеропорту Нахічевань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report та пресслужбу Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Як повідомляється, запущений з території Ірану безпілотник потрапив у будівлю аеропорту і вибухнув. На місці спалахнула пожежа. Очевидці зняли момент атаки на відео.

У МЗС країни повідомили, що ще одни іранський дрон упав біля шкільної будівлі в селі Шекарабад.

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів", - наголосили у відомстві.

Там зазначили, що напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні.

"Ми вимагаємо, щоб Ісламська Республіка Іран у стислі терміни прояснила вищезазначене питання, надала пояснення та вжила необхідних і термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому", - додали у МЗС.

Там також зазначили, що аербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.

Посла Ірану в Азербайджані вже викликали до МЗС. Іранській стороні буде висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту протесту.