Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран вперше обстріляв Азербайджан, під удар потрапив аеропорт — відео

Іран у четвер, 5 березня, атакував Азербайджан. Безпілотник вдарив по Міжнародному аеропорту Нахічевань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report та пресслужбу Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Як повідомляється, запущений з території Ірану безпілотник потрапив у будівлю аеропорту і вибухнув. На місці спалахнула пожежа. Очевидці зняли момент атаки на відео.

У МЗС країни повідомили, що ще одни іранський дрон упав біля шкільної будівлі в селі Шекарабад.

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів", - наголосили у відомстві.

Там зазначили, що напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні.

"Ми вимагаємо, щоб Ісламська Республіка Іран у стислі терміни прояснила вищезазначене питання, надала пояснення та вжила необхідних і термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому", - додали у МЗС.

Там також зазначили, що аербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.

Посла Ірану в Азербайджані вже викликали до МЗС. Іранській стороні буде висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту протесту.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,07 0,16 43,8800  0,07 0,16
EUR 50,8660  0,20 0,39 50,8920  0,20 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес