05.03.26
13:19
Іран вперше обстріляв Азербайджан, під удар потрапив аеропорт — відео
12:41 05.03.2026 |
Іран у четвер, 5 березня, атакував Азербайджан. Безпілотник вдарив по Міжнародному аеропорту Нахічевань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Report та пресслужбу Міністерства закордонних справ Азербайджану.
Як повідомляється, запущений з території Ірану безпілотник потрапив у будівлю аеропорту і вибухнув. На місці спалахнула пожежа. Очевидці зняли момент атаки на відео.
У МЗС країни повідомили, що ще одни іранський дрон упав біля шкільної будівлі в селі Шекарабад.
"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів", - наголосили у відомстві.
Там зазначили, що напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні.
"Ми вимагаємо, щоб Ісламська Республіка Іран у стислі терміни прояснила вищезазначене питання, надала пояснення та вжила необхідних і термінових заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому", - додали у МЗС.
Там також зазначили, що аербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь.
Посла Ірану в Азербайджані вже викликали до МЗС. Іранській стороні буде висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту протесту.
