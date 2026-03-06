Авторизация

США та Катар планують придбати українські безпілотники для перехоплення "шахедів" — Reuters

США та Катар ведуть переговори з Україною щодо закупівлі дронів-перехоплювачів для боротьби з іранськими "шахедами". Переговори поки перебувають на ранній стадії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Reuters.

Один із західних дипломатів розповів виданню,  що українська делегація цього тижня відвідала столицю Катару - Доха, де провела переговори з місцевими посадовцями щодо досвіду України у протидії атакам безпілотників. 

За його словами, під час візиту сторони обговорювали можливість використання українського досвіду у боротьбі з дронами. Окрім того, українська делегація також побувала в Абу-Дабі.


Британія підтримує переговори

Одне з джерел агентства повідомило, що Велика Британія підтримує Україну на ранньому етапі переговорів із країнами Перської затоки.

Частину безпілотників потенційно можуть виробляти в межах спільного українсько-британського проєкту Octopus, який займається розробкою дронів-перехоплювачів.

Водночас Служба безпеки України попередила українські компанії про заборону продавати озброєння країнам Близького Сходу без дозволу Києва. Це пов'язано з необхідністю контролю за експортом військових технологій.

Reuters зазначає, що потреба в таких системах виникла на тлі ескалації на Близькому Сході. Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран запустив сотні ракет і безпілотників по країнах Перської затоки.

Більшість із них вдалося перехопити за допомогою американських систем ППО Patriot, однак використання таких ракет є дуже дорогим.


Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує запити від країн Близького Сходу щодо обміну досвідом протидії атакам іранських дронів-камікадзе. окрема, відповідні сигнали надходили від партнерів після атак безпілотників по цивільних об'єктах у регіоні. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: США, Катар
 

