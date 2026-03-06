США видали Індії тимчасову ліцензію на закупівлю російської нафти — Мінфін

Міністерство фінансів США видає тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Енергетичний порядок денний президента Трампа призвів до того, що видобуток нафти та газу досяг найвищого рівня за всю історію спостережень. Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту", - написав він у соцмережі Х в ніч на п'ятницю.

За його словами, Мінфін США йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок".

На його думку, цей навмисно короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі.

"Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми повністю очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід пом'якшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", - додав Бессент.