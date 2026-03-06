Фінансові новини
- |
- 06.03.26
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
США видали Індії тимчасову ліцензію на закупівлю російської нафти — Мінфін
11:02 06.03.2026 |
Міністерство фінансів США видає тимчасовий 30-денний дозвіл, який дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Енергетичний порядок денний президента Трампа призвів до того, що видобуток нафти та газу досяг найвищого рівня за всю історію спостережень. Міністерство фінансів США видає тимчасове 30-денне звільнення, яке дозволить індійським нафтопереробним заводам купувати російську нафту", - написав він у соцмережі Х в ніч на п'ятницю.
За його словами, Мінфін США йде на такий крок, "щоб забезпечити продовження надходження нафти на світовий ринок".
На його думку, цей навмисно короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі.
"Індія є важливим партнером Сполучених Штатів, і ми повністю очікуємо, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти. Цей тимчасовий захід пом'якшить тиск, спричинений спробою Ірану взяти світову енергетику в заручники", - додав Бессент.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США видали Індії тимчасову ліцензію на закупівлю російської нафти — Мінфін
|G7 працює над домовленістю про торгівлю критичними мінералами — ЗМІ
|США та Катар планують придбати українські безпілотники для перехоплення "шахедів" — Reuters
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Іран вперше обстріляв Азербайджан, під удар потрапив аеропорт — відео
|Військовий план США щодо Ірану передбачає операцію до вересня — джерела ЗМІ
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G