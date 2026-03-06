Фінансові новини
Угорська податкова підтвердила затримання інкасаторів, у складі яких ексгенерал спецслужб України
12:50 06.03.2026 |
Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України під час транспортування грошей інкасаторами "Ощадбанку".
Про це пише угорське видання Index, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там зазначили, що їх підозрюють у відмиванні грошей.
За даними видання, серед затриманих колишній генерал української спецслужби.
"Національна податкова та митна адміністрація веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей. 05.03.2026 було заарештовано сімох громадян України, включаючи колишнього генерала української секретної служби, та два броньовані автомобілі з готівкою, які мали перевезти з Австрії до України загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота", - йдеться в повідомленні.
Також там заявили, що лише цього року до України через Угорщину було перевезено понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих злитків.
У податковій заявили, що адміністрація негайно повідомила українську консульську службу про початок процедури, але жодного зворотного зв'язку нібито не отримала.
