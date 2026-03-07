Фінансові новини
- |
- 07.03.26
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Газету The Telegraph придбає власник Politico і Business Insider за £575 млн
11:05 07.03.2026 |
Медіагрупа Axel Springer досягла угоди про купівлю британського видання The Telegraph за 575 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою. Про це повідомила пресслужба Axel Springer.
Після укладення угоди одна з найстаріших британських газет, яка має тісні зв'язки з Консервативною партією, опиниться у власності медіагрупи з Німеччини, яка володіє виданнями Politico, Business Insider, а також німецькими газетами Bild і Die Welt.
"Обидві сторони вважають, що ця угода має переконливі переваги: вона збереже цілісність традиційного медіабренду та надасть йому захопливу платформу для зростання та розширення в інші регіони, водночас забезпечуючи відданість високоякісній, незалежній журналістиці та плюралізму медіа у Великій Британії", - йдеться у повідомленні Axel Springer.
Новий власник планує підтримати інвестиційну програму Telegraph Media Group та прискорити її розширення на ринок США з використанням досвіду Politico та Business Insider. Угоду ще мають схвалити британський уряд та регулятор.
"Понад 20 років тому ми намагалися придбати The Telegraph, але безуспішно. Тепер наша мрія здійснилася. Бути власником цієї установи якісної британської журналістики - привілей і обов'язок", - заявив гендиректор Axel Springer Матіас Депфнер.
Газета близько трьох років не мала постійного власника. Bloomberg зазначило, що власник видання Daily Mail досяг угоди про купівлю групи Telegraph у листопаді 2025 року, після того, як американська приватна інвестиційна компанія RedBird Capital Partners відкликала свою пропозицію через негативну реакцію працівників газети.
Однак пропозиція розміром 500 мільйонів фунтів затягнулася після того, як лейбористський уряд у лютому ініціював регуляторні перевірки запропонованої угоди.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Газету The Telegraph придбає власник Politico і Business Insider за £575 млн
|Угорщина показала конфісковані гроші та оголосила про депортацію інкасаторів «Ощадбанку»
|ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework
Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції
|Угорська податкова підтвердила затримання інкасаторів, у складі яких ексгенерал спецслужб України
|Shell уклала угоди з Венесуелою про роботу в нафтогазовому секторі
|США видали Індії тимчасову ліцензію на закупівлю російської нафти — Мінфін
|G7 працює над домовленістю про торгівлю критичними мінералами — ЗМІ
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G