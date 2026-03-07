Газету The Telegraph придбає власник Politico і Business Insider за £575 млн

Медіагрупа Axel Springer досягла угоди про купівлю британського видання The Telegraph за 575 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою. Про це повідомила пресслужба Axel Springer.

Після укладення угоди одна з найстаріших британських газет, яка має тісні зв'язки з Консервативною партією, опиниться у власності медіагрупи з Німеччини, яка володіє виданнями Politico, Business Insider, а також німецькими газетами Bild і Die Welt.

"Обидві сторони вважають, що ця угода має переконливі переваги: ​​вона збереже цілісність традиційного медіабренду та надасть йому захопливу платформу для зростання та розширення в інші регіони, водночас забезпечуючи відданість високоякісній, незалежній журналістиці та плюралізму медіа у Великій Британії", - йдеться у повідомленні Axel Springer.

Новий власник планує підтримати інвестиційну програму Telegraph Media Group та прискорити її розширення на ринок США з використанням досвіду Politico та Business Insider. Угоду ще мають схвалити британський уряд та регулятор.

"Понад 20 років тому ми намагалися придбати The Telegraph, але безуспішно. Тепер наша мрія здійснилася. Бути власником цієї установи якісної британської журналістики - привілей і обов'язок", - заявив гендиректор Axel Springer Матіас Депфнер.

Газета близько трьох років не мала постійного власника. Bloomberg зазначило, що власник видання Daily Mail досяг угоди про купівлю групи Telegraph у листопаді 2025 року, після того, як американська приватна інвестиційна компанія RedBird Capital Partners відкликала свою пропозицію через негативну реакцію працівників газети.

Однак пропозиція розміром 500 мільйонів фунтів затягнулася після того, як лейбористський уряд у лютому ініціював регуляторні перевірки запропонованої угоди.