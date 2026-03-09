Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пекін 16-й місяць підряд поповнює золоті резерви, незважаючи на рекордні ціни

Це відбувається на тлі зростання цін на золото через ескалацію напруженості на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, опублікованими в суботу, запаси золота Народного банку Китаю зросли минулого місяця на 30 000 тройських унцій і сягнули 74,22 млн тройських унцій. Ця покупка є продовженням раунду накопичення, який розпочався в листопаді 2024 року.

Незважаючи на нещодавнє зниження, ціни на золото за останні тижні знову піднялися вище $5000 за унцію. Інвестори шукають безпечніші активи після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що посилило геополітичні ризики в регіоні.

За даними Всесвітньої ради з питань золота (WGC), опублікованими цього тижня, темпи закупівель золота центральними банками світу на початку року сповільнилися через підвищену волатильність цін. Чисті закупівлі в січні, переважно країнами Центральної та Східної Азії, склали лише 5 тонн ‒ проти середнього показника за попередні 12 місяців у 27 тонн.

"Нестабільні ціни на золото та святковий сезон, можливо, змусили деякі центральні банки взяти паузу. Водночас геополітична напруженість, яка майже не демонструє ознак ослаблення, ймовірно, стимулюватиме накопичення запасів протягом 2026 року та надалі", ‒ зазначила в коментарі аналітик WGC Марісса Салім.

Деякі країни нещодавно здійснювали продажі золота. Голова центрального банку Польщі ‒ найбільшого у світі покупця золота в останні роки ‒ запропонував продати частину золотих резервів для фінансування оборонних витрат. Водночас центральні банки Росії та Венесуели в останні місяці також продавали золото. 
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на 06.03.26, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3722  0,15 0,35 43,9844  0,19 0,43
EUR 50,4644  0,19 0,38 51,1848  0,25 0,48

Міжбанківський ринок на 06.03.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6800  0,09 0,19 43,7100  0,09 0,19
EUR 50,5596  0,03 0,06 50,5724  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес