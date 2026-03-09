Фінансові новини
- |
- 09.03.26
- |
- 08:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пекін 16-й місяць підряд поповнює золоті резерви, незважаючи на рекордні ціни
08:01 09.03.2026 |
Це відбувається на тлі зростання цін на золото через ескалацію напруженості на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.
Згідно з даними, опублікованими в суботу, запаси золота Народного банку Китаю зросли минулого місяця на 30 000 тройських унцій і сягнули 74,22 млн тройських унцій. Ця покупка є продовженням раунду накопичення, який розпочався в листопаді 2024 року.
Незважаючи на нещодавнє зниження, ціни на золото за останні тижні знову піднялися вище $5000 за унцію. Інвестори шукають безпечніші активи після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що посилило геополітичні ризики в регіоні.
За даними Всесвітньої ради з питань золота (WGC), опублікованими цього тижня, темпи закупівель золота центральними банками світу на початку року сповільнилися через підвищену волатильність цін. Чисті закупівлі в січні, переважно країнами Центральної та Східної Азії, склали лише 5 тонн ‒ проти середнього показника за попередні 12 місяців у 27 тонн.
"Нестабільні ціни на золото та святковий сезон, можливо, змусили деякі центральні банки взяти паузу. Водночас геополітична напруженість, яка майже не демонструє ознак ослаблення, ймовірно, стимулюватиме накопичення запасів протягом 2026 року та надалі", ‒ зазначила в коментарі аналітик WGC Марісса Салім.
Деякі країни нещодавно здійснювали продажі золота. Голова центрального банку Польщі ‒ найбільшого у світі покупця золота в останні роки ‒ запропонував продати частину золотих резервів для фінансування оборонних витрат. Водночас центральні банки Росії та Венесуели в останні місяці також продавали золото.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Обсяги обходу санкцій через криптовалюти підскочили майже на 700% — Chainalysis
|Пекін 16-й місяць підряд поповнює золоті резерви, незважаючи на рекордні ціни
|Канада і США повернулися до торгових переговорів після пів року паузи
|Газету The Telegraph придбає власник Politico і Business Insider за £575 млн
|Угорщина показала конфісковані гроші та оголосила про депортацію інкасаторів «Ощадбанку»
|ЄС оголосив про новий пакет інвестицій для України на EUR1,5 млрд за Ukraine Investment Framework
Новий пакет із восьми програм для України загальною вартістю EUR1,5 млрд схвалив у п'ятницю Керівний комітет Ukraine Investment Framework (UIF, Інвестиційний механізм для України), яка є частиною програми ЄС Ukraine Facility та спрямована на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення та реконструкції
Бізнес
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп
|OpenAI отримала рекордні $110 млрд від Amazon, NVIDIA та SoftBank
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G