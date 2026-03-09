Пекін 16-й місяць підряд поповнює золоті резерви, незважаючи на рекордні ціни

Це відбувається на тлі зростання цін на золото через ескалацію напруженості на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними, опублікованими в суботу, запаси золота Народного банку Китаю зросли минулого місяця на 30 000 тройських унцій і сягнули 74,22 млн тройських унцій. Ця покупка є продовженням раунду накопичення, який розпочався в листопаді 2024 року.

Незважаючи на нещодавнє зниження, ціни на золото за останні тижні знову піднялися вище $5000 за унцію. Інвестори шукають безпечніші активи після ударів США та Ізраїлю по Ірану, що посилило геополітичні ризики в регіоні.

За даними Всесвітньої ради з питань золота (WGC), опублікованими цього тижня, темпи закупівель золота центральними банками світу на початку року сповільнилися через підвищену волатильність цін. Чисті закупівлі в січні, переважно країнами Центральної та Східної Азії, склали лише 5 тонн ‒ проти середнього показника за попередні 12 місяців у 27 тонн.

"Нестабільні ціни на золото та святковий сезон, можливо, змусили деякі центральні банки взяти паузу. Водночас геополітична напруженість, яка майже не демонструє ознак ослаблення, ймовірно, стимулюватиме накопичення запасів протягом 2026 року та надалі", ‒ зазначила в коментарі аналітик WGC Марісса Салім.

Деякі країни нещодавно здійснювали продажі золота. Голова центрального банку Польщі ‒ найбільшого у світі покупця золота в останні роки ‒ запропонував продати частину золотих резервів для фінансування оборонних витрат. Водночас центральні банки Росії та Венесуели в останні місяці також продавали золото.