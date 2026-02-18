Зеленський сказав, що будь-яку угоду винесе на референдум українського народу — Axios

США та Україна вирішили, що за будь-яку угоду щодо завершення війни український народ голосуватиме на референдумі. Але люди відхилять пропозицію безумовного виходу української армії з Донбасу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios.

За словами голови української держави, США та Україна погодилися винести будь-яку угоду на референдум українського народу. Він вважає, що люди відхилять пропозицію виходу української армії з Донбасу, адже в такому разі доведеться пожертвувати суверенітетом України й громадянством мешканців тимчасово окупованих територій і зон ведення бойових дій.

«Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи», - сказав Зеленський.

Натомість він припускає, що українці приймуть пропозицію заморозити нинішні лінії фронту на Донбасі. І нагадав про те, що росія наполягає на захопленні всієї території Донецької та Луганської областей - або силою, або шляхом переговорів.

Найкращий спосіб досягти прориву в територіальному питанні - зустрітися з російським лідером володимиром путіним віч-на-віч, сказав президент України. Він зазначив, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

«Вільна економічна зона»

Американські посередники запропонували українським військам вивести війська з тих частин Донбасу, які вони зараз утримують, і дозволити цій території стати демілітаризованою «вільною економічною зоною».

У виданні повідомили, що у Вашингтона немає чітко визначеної позиції щодо того, яка країна матиме там суверенітет. Зеленський нібито готовий обговорити виведення військ, але закликав москву відвести свої війська на достатню відстань. Український лідер також відкинув претензії росії на суверенітет над цією зоною.

Зеленський вважає «несправедливим» публічні заклики Трампа поступитися заради миру Україні, а не росії. У Axios нагадали, що Трамп двічі за останні дні заявив, що обов'язок піти на поступки лежить на українському президентові.

«Я сподіваюся, що це лише його тактика, а не рішення», - сказав Зеленський Axios.

Переговори в Женеві

У швейцарській Женеві 18 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та росією. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив , що обговорювали «практичні питання й механіку можливих рішень».

«Суспільне» з посиланням на джерела писало, що на зустрічі також були присутні делегації Великої Британії і Франції та радник канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики й безпеки з метою консультацій.

До складу української делегації увійшли секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, очільник парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

російську делегацію в Женеві очолює Володимир Мединський - помічник лідера кремля володимира путіна та історик, який очолював російських представників під час перших раундів перемовин торік.

Він відомий, як казав член української делегації Сергій Кислиця, «довжелезними псевдоісторичними екскурсами» . Зокрема Мединський казав, що «росія готова воювати вічно» , і покликався на війну зі Швецією, яка у XVIII столітті тривала 21 рік.

Уперше переговори відбуваються в європейській країні. До того тристоронні зустрічі проходили в Туреччині, Саудівській Аравії або Об'єднаних Арабських Еміратах.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що США вперше запропонували українським та російським переговірникам зустрітися в Америці (ймовірно, у Маямі) через тиждень, щоб продовжити переговори. За його словами, українська сторона погодилась на цю пропозицію.