Будівництво атомних підводних човнів у Китаї йде швидше, ніж у США — ЗМІ.

КНР нарощує швидкість виробництва атомних підводних човнів (АПЧ) різного типу, в тому числі стратегічних ракетоносців і багатоцільових торпедних підводних човнів, і США починають відставати від Китаю, повідомляє у вівторок CNN з посиланням на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

"За даними аналітичного центру, за останні п'ять років Китай наростив виробництво АПЧ до такого рівня, що обігнав США, і це загрожує підтримці переваги на морі, яка довгий час належала Вашингтону", - інформує телеканал.

За оцінками IISS, з 2021 по 2025 рік Китай спустив на воду 10 АПЧ із загальною водотоннажністю 79 тис. тонн, проти 7 АПЧ у США з 55 тис. тонн водотоннажності. При цьому з 2016 по 2020 рік показники КНР склали три субмарини з 23 тис. тонн, а у США - сім з 55 тис. тонн. Однак, уточнює IISS, не обов'язково, що ці підводні човни встигли увійти до складу ВМС.

За інформацією IISS, США перевершують КНР за кількістю АПЧ. Так, на початку 2025 року Китай мав 12 АПЧ, що несуть службу, в тому числі шість підводних човнів з балістичними ракетами; у США було 65 АПЧ, з них 14 з балістичними ракетами. Крім того, у Китаю є 46 підводних човнів зі звичайною силовою установкою, а у США жодного, нагадали в інституті.

США не справляються з темпами будівництва багатоцільових АПЧ "Вірджинія", зазначає CNN. Мінімум на рік затримується реалізація програми стратегічних АПЧ типу "Колумбія"; перша з них не ввійде в дію раніше 2028 року Триває процес виведення зі складу ВМС застарілих багатоцільових підводних човнів типу "Лос-Анджелес". У Конгресі США відзначали, що нарощування ВМС США в короткостроковій перспективі також може постраждати від можливого продажу від трьох до п'яти АПЧ "Вірджинія" Австралії в рамках партнерства AUKUS.