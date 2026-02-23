SpaceX встановила новий рекорд багаторазовості — 33 пуски однієї ракети.

Поки конкуренти SpaceX намагаються бодай раз успішно посадити свій перший ступінь, Ілон Маск (Elon Musk) перетворює польоти на орбіту на нудну рутину. Компанія вкотре довела, що багаторазовість - це не просто красиве слово, а робочий інструмент, встановивши новий рекорд із повторного використання ракет-носіїв. Протягом однієї доби SpaceX здійснила два запуски Falcon 9, один із яких став історичним для всієї аерокосмічної галузі.

Залізна витривалість бустера B1067

Головною подією став старт із майданчика SLC-40 на мисі Канаверал у Флориді. Ракета-носій із серійним номером B1067 відправила на орбіту чергову порцію з 28 супутників Starlink. Це був її 33-й політ у космос та назад. Якщо раніше цифра у 10 чи 15 запусків здавалася межею інженерної думки, то зараз SpaceX демонструє, що межі поки що не видно. Після виконання місії ступінь успішно приземлився на автономну платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Паралельно з цим, інша команда SpaceX працювала на базі Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Там ракета Falcon 9 (бустер B1063) здійснила свій 31-й політ, вивівши на низьку навколоземну орбіту 25 супутників. Цей ступінь теж не підвів і приземлився на безпілотний корабель Of Course I Still Love You в Тихому океані. Загалом за добу орбітальне угруповання Starlink поповнилося 53 новими апаратами.

Масштаби, що лякають астрономів

Ці два запуски стали 21-м та 22-м для компанії лише від початку 2026 року. Темп вражає: SpaceX запускає ракети частіше, ніж деякі люди ходять у спортзал. Наразі мегаугруповання Starlink налічує понад 9700 активних ретрансляторів. Це забезпечує широкосмуговий доступ до інтернету майже в будь-якій точці планети, але водночас створює неабиякий головний біль для вчених, яким дедалі важче спостерігати за зірками через постійний потік «заліза» над головою.

Така частота польотів та феноменальна живучість ступенів дозволяють SpaceX радикально знижувати вартість виведення корисного навантаження. Коли один і той самий двигун та корпус витримують колосальні термічні та механічні навантаження три десятки разів, економіка космосу змінюється назавжди. Схоже, ера одноразових ракет остаточно відходить у минуле, залишаючи місце для прагматичного розрахунку та нескінченних конвеєрних запусків.

Поки Falcon 9 продовжує штампувати рекорди, компанія вже готує ґрунт для ще масштабніших місій. Наступне покоління супутників вимагатиме значно більших потужностей, тому Starship проти законів логіки може стати саме тим інструментом, який дозволить заповнити орбіту тисячами нових апаратів версії v3.