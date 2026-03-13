Фінансові новини
13.03.26
16:18
RSS
мапа сайту
Storm Shadow успішно інтегровані в Україні — британський військовий
15:18 13.03.2026 |
Ефективний удар по заводу мікроелектроніки «Кремній Ел» у Брянську доводить, що Сили оборони України вдало інтегрували ракети Storm Shadow у свої ударні спроможності.
Про це заявив колишній керівник авіаційними бойовими операціями в Королівських військово-повітряних силах Великої Британії Тобі Дікінсон у коментарі Укрінформу.
«Удар по російському заводу мікроелектроніки є ще одним доказом успішної інтеграції Storm Shadow до складу українського парку літаків Су-24», - сказав він.
Дікінсон додав, що це також свідчить про здатність України й надалі послаблювати військово-промисловий потенціал Росії.
Експерт звернув увагу на те, що Росія мусила перекинути значну частину своїх засобів протиповітряної оборони з тилу на передову, де Україна досягає успіхів. Водночас Збройні сили України, за його словами, «добре розуміють російську протиповітряну оборону та змогли спланувати маршрут через наявні прогалини».
