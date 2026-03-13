Група "Нафтогаз" остаточно виграла у російського "Газпрому суд" на $1,4 млрд, повідомив очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький на сторінці у Facebook у п'ятницю.

"Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив у силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобовʼязані сплатити "Нафтогазу" понад $1,4 млрд заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати", - написав він.

Наразі "Нафтогаз" працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків.

"Дякую юридичній команді Група "Нафтогаз" та нашим міжнародним юридичним радникам за злагоджену роботу та результат", - доповнив Корецький.

Окрім того, за повідомленням "Нафтогазу", суд зобов'язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 тис. швейцарських франків, а також компенсувати "Нафтогазу" 250 тис. швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.

У компанії нагадали, що у липні 2025 року "Газпром" ініціював провадження про скасування арбітражного рішення та одночасно звернувся з клопотанням про призупинення його виконання до завершення розгляду справи. У листопаді 2025 року Федеральний Верховний суд Швейцарії відхилив клопотання про призупинення виконання. Наразі Суд повністю відхилив скаргу "Газпрому" по суті.

"Таким чином, найвища судова інстанція Швейцарії підтвердила чинність арбітражного рішення та остаточно відхилила аргументи російської сторони. "Нафтогаз" і надалі працюватиме над примусовим виконанням цього рішення та продовжує низку інших процесів проти країни-агресора", - доповнив очільник "Нафтогаз України".

Інтереси "Нафтогазу" у провадженні про скасування арбітражного рішення представляли безпосередньо його багаторічні радники з юридичних фірм Gabriel Arbitration, Wikborg Rein, Nybron та Bono Legal.

Відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року "Нафтогаз" був зобов'язаний організовувати транзит природного газу територією України для "Газпрому" до 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року внаслідок дій російських окупаційних сил організація транзиту газу через точку входу "Сохранівка" стала неможливою. Попри це, "Нафтогаз" продовжив надавати передбачені Угодою послуги з транзиту газу через пункт входу "Суджа". Незважаючи на це, "Газпром" відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов'язання.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено Угодою.

У червні 2025 року арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив Остаточне рішення, визнавши "Газпром" повністю відповідальним за невиконання своїх платіжних зобов'язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Трибунал зобов'язав "Газпром" сплатити заборгованість за послуги з організації транспортування газу, відсотки та суму арбітражних витрат.