Застосунок «Нова пошта» отримав нову функцію — мультиномер

"Нова пошта" додала нову функцію в мобільний застосунок: вона дозволить користуватись одразу кількома номерами для отримання чи відправки посилок.

Функція, яка отримала назву "мультиномер", дозволяє зареєструвати в застосунку "Нова пошта" одразу три номери - особистий, робочий чи іноземний - і перемикатися між ними відповідно до потреб. Тобто усуває необхідність виходити з акаунта чи використовувати додаткові пристрої для альтернативних профілів.





Тепер користувачі можуть:

перемикатися між номерами в один дотик;

окремо відстежувати відправлення за кожним номером;

отримувати сповіщення про статус посилок для кожного номера.

Біля кожного з номерів відображатиметься індикатор активних відправлень - червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка.





"Особливим викликом для клієнтів було користування поштоматами з різних номерів:

вони бачили посилку в застосунку, але не могли відкрити комірку або зовсім не знаходили у застосунку відправлення, яке мало приїхати. А тепер не потрібно виходити з акаунту або встановлювати кілька застосунків. Кожен номер має індикатор активних відправлень у вигляді червоної вантажівки, що допомагає не пропустити відправлення", - каже Андрій Андрєєв, керівник групи розробників мобільного застосунку "Нової пошти".

Якщо нова функція ще не відображається в застосунку "Нова пошта", оновіть його до версії 4.3.3 в App Store або Google Play.



