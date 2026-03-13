Фінансові новини
Бізнес
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Застосунок «Нова пошта» отримав нову функцію — мультиномер
13:29 13.03.2026
"Нова пошта" додала нову функцію в мобільний застосунок: вона дозволить користуватись одразу кількома номерами для отримання чи відправки посилок.
Функція, яка отримала назву "мультиномер", дозволяє зареєструвати в застосунку "Нова пошта" одразу три номери - особистий, робочий чи іноземний - і перемикатися між ними відповідно до потреб. Тобто усуває необхідність виходити з акаунта чи використовувати додаткові пристрої для альтернативних профілів.
Тепер користувачі можуть:
Біля кожного з номерів відображатиметься індикатор активних відправлень - червона вантажівка, яка підкаже, що на вас уже чекає посилка.
"Особливим викликом для клієнтів було користування поштоматами з різних номерів:
вони бачили посилку в застосунку, але не могли відкрити комірку або зовсім не знаходили у застосунку відправлення, яке мало приїхати. А тепер не потрібно виходити з акаунту або встановлювати кілька застосунків. Кожен номер має індикатор активних відправлень у вигляді червоної вантажівки, що допомагає не пропустити відправлення", - каже Андрій Андрєєв, керівник групи розробників мобільного застосунку "Нової пошти".
Якщо нова функція ще не відображається в застосунку "Нова пошта", оновіть його до версії 4.3.3 в App Store або Google Play.
