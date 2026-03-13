Німеччина використовує стратегічні нафтові запаси та контролює ціни на АЗС

"Спершу найважливіша новина: енергетичне забезпечення Німеччини гарантоване", - сказала у середу, 11 березня, міністерка економіки країни Катеріна Райхе, оголошуючи про розблокування національних нафтових резервів. Вона запевнила, що попри підвищення ціни приблизно на 30 відсотків з початком війни в Ірані нафти в Німеччині достатньо, не варто хвилюватися також і щодо газу. "Ступінь нашої залежності від регіону Перської затоки, звідки ми отримуємо менше чотирьох відсотків від усіх обсягів споживання газу в ЄС, дуже низький", - сказала міністерка.

Заспокоїти ситуацію і просигналізувати стабільність - пріоритет для німецького уряду в ці буремні часи. Певно, цим можна пояснити і те, що Берлін швидко відреагував на прохання Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) розблокувати 400 мільйонів барелів нафти з національних резервів, аби стабілізувати ціну на нафту. У перерахунку це більш ніж 54 мільйони тонн. Це найбільший обсяг розблокованих запасів за всю історію агентства.

Нафтосховища в засекречених місцях

МЕА зобов'язує 32 країни-члена постійно зберігати запаси нафти в обсязі, який вони в середньому експортують за 90 днів. У Німеччині, за даними міністерства економіки, нафтові резерви становлять 19,5 мільйона тонн. Більшість із них зберігається у підземних сховищах, але деяка частина розподілена в наземних баках у неназваних місцях по всій Німеччині. За словами Райхе, країна розблокує 2,4 мільйона тонн.

Крім того, німецький уряд хоче обмежити правила щодо зміни цін на автозаправках. Зараз їх мають право змінювати кілька разів на день. За новими правилами, змінити ціну в бік підвищення дозволено буде лише раз на день. Тоді як зменшувати ціну можна будь-коли. Цю модель Німеччина перейняла в сусідньої Австрії, де таке правило діє вже багато років. За словами міністерки Райхе, це має полегшити навантаження на тих, хто щодня їздить на роботу в інші міста, а також на бізнес.

Також німецький уряд збирається посилити антимонопольне право. Антимонопольна служба, за задумом, має отримати більше можливостей втручатися в ситуацію, якщо матиме підозру щодо протизаконних цінових домовленостей чи підвищення цін.

Розблоковані нафтові резерви - крапля в морі

У світі щодня видобувають дещо більше ніж 100 мільйонів барелів нафти. П'ята частина цього обсягу раніше переправлялася на танкерах з Перської затоки через Ормузьку протоку в Індійський океан, а далі - по всьому світу. Утім, після початку авіаударів США та Ізраїлю по Ірану Тегеран у відповідь фактично заблокував цей шлях експорту нафти. Тепер ЗМІ повідомляють, що іранський режим начебто замінував протоку. Якщо це справді так, то судна, вочевидь, ще довго не зможуть рухатися цим маршрутом.

Використання нафтових резервів у цій ситуації "має сенс, але не є панацеєю", каже керівник Німецького інституту економічних досліджень (DIW) у Берліні Марсель Фратцшер (Marcel Fratzscher). Розблоковані 400 мільйонів барелів можуть компенсувати втрати експорту від блокади Ормузької протоки протягом менш ніж трьох тижнів. За словами економіста, зараз багато що залежить від того, як довго триватиме нова війна на Близькому Сході. Якщо конфлікт посилюватиметься і Ормузька протока залишатиметься заблокованою тривалий час, то нафтові резерви - це радше "крапля в морі", каже Фратцшер.

Додатковий тиск на німецьку економіку

Від початку повномасштабної війни Росії проти України ціни на енергоносії в Німеччині й без того високі. Надто високі, скаржиться бізнес, який вважає, що опинився через це в дуже невигідній позиції в порівнянні з конкурентами з інших країн світу. Обсяги промислового виробництва в країні поступово падають. Німецькі компанії інвестують дедалі більше коштів за межами Німеччини.

Заступаючи на посаду десять місяців тому, уряд на чолі з Фрідріхом Мерцом (Friedrich Merz) оголосив відновлення економічного зростання своїм пріоритетом. Але не тільки високі ціни на енергоносії дошкуляють німецькому бізнесу, який скаржиться також на надто велику бюрократію та зависокі соціальні відрахування. До цього додається непередбачувана митна політика Дональда Трампа, яка б'є по німецькій економіці, яка традиційно сильно орієнтована на експорт.

Трильйон євро на оборону та інфраструктуру

Німецький уряд виділив величезні кошти на озброєння Бундесверу та ремонт і будівництво давно застарілої інфраструктури, аби дати імпульс економічній кон'юнктурі. Чи зашкодить тепер війна в Ірані реалізації цього плану, питання відкрите. Думки експертів із цього приводу різняться.