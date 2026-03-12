Фінансові новини
Шість суден за останню добу зазнали атак Ірану в Перській затоці - UKMTO
12:22 12.03.2026 |
Шість комерційних суден за останню добу зазнали атак Ірану в Перській затоці, три з яких отримали серйозні пошкодження, випливає з даних Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).
Серед найбільш постраждалих два танкери - Zefyros під мальтійським прапором і Safesea Vishnu під прапором Маршаллових островів - були атаковані катерами-безпілотниками поблизу Іраку. Вони отримали серйозні пошкодження. За повідомленням телеканалу CNN, одна людина загинула, ще 38 були врятовані з танкерів у територіальних водах Іраку, які загорілися в результаті нападу на них.
За даними UKMTO, у четвер за 35 км на північ від порту Джабаль-Алі (ОАЕ) Іран завдав удару по контейнеровозу, на якому виникла пожежа.
У середу поблизу Ормузької протоки було завдано ракетного удару по суховантажу Mayuree Naree під тайським прапором. Стався потужний вибух і почалася пожежа в машинному відділенні. 20 членів команди були врятовані оманськими ВМС, ще три людини вважаються зниклими безвісти. Суховантаж отримав значні пошкодження.
У середу ударам також піддалися контейнеровоз біля берегів Рас-ель-Хайми (ОАЕ) і суховантаж біля берегів Дубая (ОАЕ). На них спалахнули пожежі, ніхто з екіпажу поранень не отримав.
За даними CNN, від початку конфлікту під іранські удари в районі Перської затоки потрапили вже 13 комерційних суден.
