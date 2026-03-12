Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шість суден за останню добу зазнали атак Ірану в Перській затоці - UKMTO

Шість комерційних суден за останню добу зазнали атак Ірану в Перській затоці, три з яких отримали серйозні пошкодження, випливає з даних Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO).

Серед найбільш постраждалих два танкери - Zefyros під мальтійським прапором і Safesea Vishnu під прапором Маршаллових островів - були атаковані катерами-безпілотниками поблизу Іраку. Вони отримали серйозні пошкодження. За повідомленням телеканалу CNN, одна людина загинула, ще 38 були врятовані з танкерів у територіальних водах Іраку, які загорілися в результаті нападу на них.

За даними UKMTO, у четвер за 35 км на північ від порту Джабаль-Алі (ОАЕ) Іран завдав удару по контейнеровозу, на якому виникла пожежа.

У середу поблизу Ормузької протоки було завдано ракетного удару по суховантажу Mayuree Naree під тайським прапором. Стався потужний вибух і почалася пожежа в машинному відділенні. 20 членів команди були врятовані оманськими ВМС, ще три людини вважаються зниклими безвісти. Суховантаж отримав значні пошкодження.

У середу ударам також піддалися контейнеровоз біля берегів Рас-ель-Хайми (ОАЕ) і суховантаж біля берегів Дубая (ОАЕ). На них спалахнули пожежі, ніхто з екіпажу поранень не отримав.

За даними CNN, від початку конфлікту під іранські удари в районі Перської затоки потрапили вже 13 комерційних суден.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0600  0,13 0,31 44,1000  0,13 0,28
EUR 50,8804  0,33 0,65 50,9090  0,32 0,63

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес