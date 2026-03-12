Авторизация

Японія і Південна Корея залучають стратегічні нафтові резерви

Уряди Японії та Південної Кореї на тлі різкого скорочення постачань з країн Перської затоки прийняли рішення розпочати вивільнення запасів нафти зі своїх стратегічних резервів.

Як передає Укрінформ із посиланням на NHK, прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі, заявила, що спочатку буде вивільнено 15-денний запас зі сховищ нафтових компаній, а потім - місячний запас зі стратегічних державних резервів.

Очікується, що загалом на ринок буде поставлено рекордні 80 мільйонів барелів із нафтосховищ країни.

Такаїчі також повідомила про рішення стримувати роздрібні ціни на бензин на рівні 170 єн за літр (близько $1,07). Для цього уряд компенсуватиме оптовим покупцям пального різницю між вартістю бензину на біржі та встановленим цільовим показником у 170 єн.

Корейська влада, за повідомленням Yonhap, планує вивільнити 22,46 мільйона барелів нафти зі своїх стратегічних резервів відповідно до рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про постачання 400 млн барелів сирої нафти зі сховищ країн-членів, аби стримати зростання цін на тлі конфлікту на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

У Міністерстві промисловості Південної Кореї зауважили, що внесок кожної країни в колективні зусилля розрахований пропорційно її частці в загальному споживанні нафти країнами МЕА. Корейська частка становить 5,6% від загального обсягу 400 мільйонів барелів, що будуть випущені на ринок.

«Південна Корея вважає, що тісна співпраця з МЕА цього разу значною мірою сприятиме стабілізації міжнародного ринку нафти. Надалі ми плануємо мінімізувати вплив негативних чинників на економіку та ціни для населення, тісно співпрацюючи з провідними країнами, щоб реагувати на високу вартість нафти, спричинену ситуацією на Близькому Сході», - цитує Yonhap представника міністерства.

Тим часом Китай не висловлює наміру вдаватись до використання нафти зі своїх стратегічних резервів. Уряд КНР демонструє впевненість у здатності забезпечити стабільні надходження сирої нафти в необхідних обсягах попри очікуване зменшення поставок з регіону Перської затоки.
 

