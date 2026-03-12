Трамп не здається: у США знайшли механізм відновлення мит, скасованих судом

Адміністрація Трампа ініціювала глобальне розслідування проти Китаю, ЄС та ще десятка країн, щоб в обхід рішення Верховного суду відновити імпортні мита.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Вloomberg.

Отож, після того, як минулого місяця Верховний суд США скасував глобальні мита президента США Дональда Трампа, Білий дім перейшов до "плану Б", щоб не втратити цей дохід.

Так, торговий представник США Джеймісон Грір оголосив у середу, 11 березня 2026 року, що відомство запускає розслідування згідно з Розділом 301 "Закону про торгівлю". Цей крок є стратегічною заміною попереднім заходам, які суд визнав неправомірними.

На відміну від закону про надзвичайний стан, Розділ 301 вважається більш юридично стійким. Він дозволяє президенту вводити мита в односторонньому порядку, якщо буде доведено, що торговельні партнери використовують недобросовісні практики, як-от "надлишкові виробничі потужності".

Хто потрапив під розслідування

Глобальний характер нових розслідувань свідчить про намір США відновити "тарифну стіну" майже по всьому периметру зовнішньої торгівлі. До списку потрапили:

Найбільші партнери: Китай, Європейський Союз, Мексика, Індія, Японія, Південна Корея та Тайвань.

Інші економіки: Швейцарія, Норвегія, країни Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, В'єтнам) та Бангладеш.

Джеймісон Грір наголосив, що ключові партнери США розвинули потужності, які не залежать від реального ринкового попиту, що і стало причиною втручання Вашингтона.

Календар подій та наступні кроки

Адміністрація Білого дому діє максимально оперативно, щоб не втратити доходи від тарифів, якими Трамп неодноразово хвалився.

5 травня 2026 року - заплановані перші публічні слухання. Найближчий четвер - запуск окремого розслідування щодо примусової праці в 60 країнах світу. Перехідний період - нові мита мають замінити тимчасову 10% ставку (яку Трамп ввів на 150 днів як екстрений захід) до моменту її закінчення.

Зазначимо, що даний крок ризикує зірвати запланований саміт між Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також ускладнити перегляд угоди USMCA з Мексикою та Канадою.