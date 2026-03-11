ЄС попереджає Трампа про необхідність виконання санкцій проти російської нафти

Європейська комісія закликала Сполучені Штати дотримуватися обмеження цін на російську нафту, встановленого G7, та не знімати санкції.

Про це пише Reuters.

"Дуже важливо суворо дотримуватися обмеження цін G7 і, можливо, перейти до повної заборони морських послуг, щоб обмежити військові доходи Росії, оскільки протилежне рішення буде самогубним.

Це посилило б здатність Росії вести війну, підриваючи Україну та нашу підтримку для неї, а також підриваючи цілі, яких США та Ізраїль намагаються досягти в Ірані", - заявив на пресконференції європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.