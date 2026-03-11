Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС попереджає Трампа про необхідність виконання санкцій проти російської нафти

Європейська комісія закликала Сполучені Штати дотримуватися обмеження цін на російську нафту, встановленого G7, та не знімати санкції.

Про це пише Reuters.

"Дуже важливо суворо дотримуватися обмеження цін G7 і, можливо, перейти до повної заборони морських послуг, щоб обмежити військові доходи Росії, оскільки протилежне рішення буде самогубним.

Це посилило б здатність Росії вести війну, підриваючи Україну та нашу підтримку для неї, а також підриваючи цілі, яких США та Ізраїль намагаються досягти в Ірані", - заявив на пресконференції європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8627
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 51,0386
  0,3254
 0,64

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6000  0,01 0,02 44,1936  0,05 0,11
EUR 50,8164  0,08 0,16 51,5060  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,11 0,25 43,9600  0,10 0,23
EUR 50,9324  0,13 0,26 50,9452  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес