Країни G7 можуть втрутитися в нафтовий ринок через спільне вивільнення резервів

Міністри фінансів держав G7 за підсумками онлайн-переговорів у понеділок висловили готовність вжити різних заходів для стабілізації ситуації на енергетичних ринках, включно з вивільненням нафти зі стратегічних резервів.

"Ми готові піти на необхідні заходи, зокрема підтримати глобальний попит на енергоресурси у такий спосіб, як вивільнення резервів", - наводить Bloomberg витяги зі спільної заяви G7.

"Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією і динамікою на енергетичних ринках. Ми будемо проводити зустрічі у разі необхідності для обміну інформацією і для координації кроків у межах G7 і з міжнародними партнерами", - наголошується в документі.

У переговорах також взяли участь глави МВФ, Групи Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку, Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У понеділок ввечері президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країни G7 поступово починають підтримувати ідею про використання нафти зі своїх стратегічних резервів на тлі ситуації на Близькому Сході.

"Країни G7 дійсно мають стратегічні резерви. Вони призначені саме для такої мети - врегулювання ситуації в період напруженості", - наводять французькі ЗМІ слова Макрона.

Він зазначив, що країни все більше "наближаються" до ідеї їх застосування.

32 країни, які є членами МЕА, тримають стратегічні запаси нафти в межах колективної системи реагування на надзвичайні ситуації, створеної для подолання криз на нафтовому ринку. Країни-учасниці МЕА мають у своєму розпорядженні понад 1,2 млрд барелів стратегічних запасів нафти.