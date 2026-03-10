Польща запускає найсучаснішу в Європі систему захисту від дронів — Financial Times

Польща створює систему протидії безпілотникам, яку у Варшаві називають однією з найсучасніших у Європі. Рішення про її розробку ухвалили після інциденту у вересні минулого року, коли близько 20 російських дронів порушили повітряний простір країни.

Питання розвитку європейських антидронових технологій також набуло нової актуальності після атаки іранських дронів "Шахед" на британську військову базу на Кіпрі минулого тижня - це сталося після американо-ізраїльських ударів по Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ.

Польська система, що отримала назву San, розробляється польсько-норвезьким консорціумом, а її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро, пише Financial Times.

Подробиці

Фінансування проєкту планують забезпечити за рахунок кредитів Європейського Союзу, які Польща отримає в межах нової оборонної програми Safe, спрямованої на нарощування виробництва озброєнь у Європі для стримування російської агресії.

За попередніми планами, система San складатиметься з 18 мобільних антидронових батарей. Кожна з них буде оснащена датчиками виявлення та засобами ураження, об'єднаними єдиною системою управління.

Радари та гармати, встановлені на сотнях мобільних платформ, патрулюватимуть польський кордон і працюватимуть у взаємодії з національними та союзницькими системами протиповітряної оборони.