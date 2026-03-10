Фінансові новини
- |
- 10.03.26
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща запускає найсучаснішу в Європі систему захисту від дронів — Financial Times
13:48 10.03.2026 |
Польща створює систему протидії безпілотникам, яку у Варшаві називають однією з найсучасніших у Європі. Рішення про її розробку ухвалили після інциденту у вересні минулого року, коли близько 20 російських дронів порушили повітряний простір країни.
Питання розвитку європейських антидронових технологій також набуло нової актуальності після атаки іранських дронів "Шахед" на британську військову базу на Кіпрі минулого тижня - це сталося після американо-ізраїльських ударів по Ірану, повідомляє Цензор.НЕТ.
Польська система, що отримала назву San, розробляється польсько-норвезьким консорціумом, а її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро, пише Financial Times.
Подробиці
Фінансування проєкту планують забезпечити за рахунок кредитів Європейського Союзу, які Польща отримає в межах нової оборонної програми Safe, спрямованої на нарощування виробництва озброєнь у Європі для стримування російської агресії.
За попередніми планами, система San складатиметься з 18 мобільних антидронових батарей. Кожна з них буде оснащена датчиками виявлення та засобами ураження, об'єднаними єдиною системою управління.
Радари та гармати, встановлені на сотнях мобільних платформ, патрулюватимуть польський кордон і працюватимуть у взаємодії з національними та союзницькими системами протиповітряної оборони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Польща запускає найсучаснішу в Європі систему захисту від дронів — Financial Times
|«По-дружньому здатися»: Трамп про ситуацію на Кубі та брак ресурсів
|Spiegel повідомляє про атаку Ірану на німецькі війська в Йорданії
|САУ «Богдана» вироблятимуть за межами України — у Польщі
|Постачання СПГ з Катару підривають баланс ринку: профіциту у 2026 році може не бути
|€90 млрд для України: Єврокомісія запевнила у виконанні зобов’язань
Бізнес
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп