Spiegel повідомляє про атаку Ірану на німецькі війська в Йорданії
10:48 10.03.2026 |
Іран атакував балістичними ракетами німецьку частину йорданської авіабази Аль-Азрак, де також розміщені ВПС США.
Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повідомляється, що було уражено будівлю казарм, що належать німецькому контингенту.
Оскільки німецькі солдати на момент атаки перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Поки що незрозуміло, чи саме ракети влучили в базу, чи уламки ракет, перехоплені ППО.
"Німецькі збройні сили постійно дислокуються в Аль-Азраку вже кілька років; звідти Повітряні сили підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході німецькі збройні сили вже превентивно скоротили свій особовий склад в Аль-Азраку; раніше там було розміщено невелику тризначну кількість солдатів", - пише видання.
