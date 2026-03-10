Spiegel повідомляє про атаку Ірану на німецькі війська в Йорданії

Іран атакував балістичними ракетами німецьку частину йорданської авіабази Аль-Азрак, де також розміщені ВПС США.

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Повідомляється, що було уражено будівлю казарм, що належать німецькому контингенту.

Оскільки німецькі солдати на момент атаки перебували в укриттях, ніхто не постраждав. Поки що незрозуміло, чи саме ракети влучили в базу, чи уламки ракет, перехоплені ППО.

"Німецькі збройні сили постійно дислокуються в Аль-Азраку вже кілька років; звідти Повітряні сили підтримують міжнародну антитерористичну коаліцію за допомогою літаків-заправників. Через ескалацію ситуації на Близькому Сході німецькі збройні сили вже превентивно скоротили свій особовий склад в Аль-Азраку; раніше там було розміщено невелику тризначну кількість солдатів", - пише видання.