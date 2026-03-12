Фінансові новини
- |
- 12.03.26
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блокада Ормузької протоки загрожує поставкам чипів, добрив і металів — Financial Times
13:14 12.03.2026 |
Блокування Ормузької протоки спровокувало стрибок цін на сірку, побічного продукту переробки нафти і газу, який, хоч і є вузькоспеціалізованим товаром, однак має велике значення для виробництва добрив, хімікатів, комп'ютерних мікросхем і металообробки.
Про це повідомила FT, передає Укрінформ.
За даними аналітичної групи Dun & Bradstreet, перебої в постачанні сірки вплинули на понад 44 000 світових компаній, причому найбільше постраждали підприємства в Китаї та Індії. За даними Argus, ціна на сірку в Китаї, який є найбільшим споживачем у світі, з початку війни підскочила на 15 % і цього тижня сягнула рекордного рівня $672 за тонну.
Цей стрибок виявив вразливість ланцюгів поставок, побудованих навколо Перської затоки, на яку, за даними групи бізнес-аналітики CRU, припадає 45% світового експорту сірки.
Галузь виробництва добрив є найбільшим покупцем сірки, на неї припадають близько 60% попиту. Ціни на сірку вже до війни були близькими до історичних максимумів, частково через стрімке зростання попиту в Китаї з боку ринків металів. Перебої у видобутку нафти та газу зараз загрожують скороченням виробництва, а закриття Ормузької протоки блокує експорт сірки на світові ринки. Три найбільші імпортери - Марокко, Китай та Індонезія - закуповують щонайменше половину від обсягів, які вони споживають, у країнах Близького Сходу.
Криза настала напередодні пікового сезону використання добрив, коли фермери північної півкулі готуються до посівної. Scotiabank попередив, що «продовольча безпека в найближчому майбутньому може опинитися під загрозою», бо хоча виробники металів можуть знайти альтернативні джерела постачання, великим виробникам добрив буде складно, зважаючи на величезні обсяги, які їм потрібні.
Сірчана кислота використовується в «вилуговуванні» - способі відділення та відновлення металів, таких як мідь, нікель та уран. Індонезія, найбільший виробник нікелю, значною мірою залежить від сірки, що імпортується з Близького Сходу. Кріс Лоусон з CRU зазначив, що хоча дефіцит сірки спочатку вдарить по галузі добрив, це також матиме вплив на «галузь міді та металів трохи пізніше». Гірничодобувний мільярдер Роберт Фрідланд заявив, що перебої з постачанням сірки в свою чергу вплинуть на виробництво міді в Африці, яка є великим імпортером сірки.
Хоча деякі нафтопереробні заводи за межами Близького Сходу мають сірку на продаж, зараз проблема полягає в пошуку суден для її транспортування, сказав виконавчий директор London Commodity Brokers Клів Мюррей.
Найбільші світові виробники чипів, серед яких тайванська компанія TSMC і південнокорейські Samsung та SK Hynix, також залежать від низки хімічних речовин, які транспортуються через протоку. Компанії-виробники напівпровідників використовують сірчану кислоту для очищення пластин і використовують гелій, який також активно видобувається в Перській затоці, для їх охолодження під час виробництва.
За даними консалтингової компанії TechInsights, на напівпровідникову промисловість припадає близько п'ятої частини світового попиту на гелій, а близько третини світових запасів гелію походить з Катару.
Тим часом одним із найбільших у світі джерел брому, який використовується для травлення візерунків на кремнієвих пластинках, є Мертве море. Згідно з доповіддю Корейської асоціації міжнародної торгівлі за 2023 рік, Південна Корея імпортувала понад 99% брому з Ізраїлю.
Вартість напівпровідникових компонентів вже зростала протягом минулого року, і тиск, який спричинить останній дефіцит поставок, лише посилить цю ситуацію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Блокада Ормузької протоки загрожує поставкам чипів, добрив і металів — Financial Times
|Шість суден за останню добу зазнали атак Ірану в Перській затоці - UKMTO
|IEA відкриває стратегічні резерви нафти у найбільшому обсязі через бойові дії на Близькому Сході
|Карл III і парламентська реформа: навіщо Британія виганяє спадкових лордів
|Японія і Південна Корея залучають стратегічні нафтові резерви
|Трамп не здається: у США знайшли механізм відновлення мит, скасованих судом
Бізнес
|Mercedes-Benz переходить на платформу Geely
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів