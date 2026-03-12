Авторизация

Блокада Ормузької протоки загрожує поставкам чипів, добрив і металів — Financial Times

Блокування Ормузької протоки спровокувало стрибок цін на сірку, побічного продукту переробки нафти і газу, який, хоч і є вузькоспеціалізованим товаром, однак має велике значення для виробництва добрив, хімікатів, комп'ютерних мікросхем і металообробки.

Про це повідомила FT, передає Укрінформ.

За даними аналітичної групи Dun & Bradstreet, перебої в постачанні сірки вплинули на понад 44 000 світових компаній, причому найбільше постраждали підприємства в Китаї та Індії. За даними Argus, ціна на сірку в Китаї, який є найбільшим споживачем у світі, з початку війни підскочила на 15 % і цього тижня сягнула рекордного рівня $672 за тонну.

Цей стрибок виявив вразливість ланцюгів поставок, побудованих навколо Перської затоки, на яку, за даними групи бізнес-аналітики CRU, припадає 45% світового експорту сірки.

Галузь виробництва добрив є найбільшим покупцем сірки, на неї припадають близько 60% попиту. Ціни на сірку вже до війни були близькими до історичних максимумів, частково через стрімке зростання попиту в Китаї з боку ринків металів. Перебої у видобутку нафти та газу зараз загрожують скороченням виробництва, а закриття Ормузької протоки блокує експорт сірки на світові ринки. Три найбільші імпортери - Марокко, Китай та Індонезія - закуповують щонайменше половину від обсягів, які вони споживають, у країнах Близького Сходу.

Криза настала напередодні пікового сезону використання добрив, коли фермери північної півкулі готуються до посівної. Scotiabank попередив, що «продовольча безпека в найближчому майбутньому може опинитися під загрозою», бо хоча виробники металів можуть знайти альтернативні джерела постачання, великим виробникам добрив буде складно, зважаючи на величезні обсяги, які їм потрібні.

Сірчана кислота використовується в «вилуговуванні» - способі відділення та відновлення металів, таких як мідь, нікель та уран. Індонезія, найбільший виробник нікелю, значною мірою залежить від сірки, що імпортується з Близького Сходу. Кріс Лоусон з CRU зазначив, що хоча дефіцит сірки спочатку вдарить по галузі добрив, це також матиме вплив на «галузь міді та металів трохи пізніше». Гірничодобувний мільярдер Роберт Фрідланд заявив, що перебої з постачанням сірки в свою чергу вплинуть на виробництво міді в Африці, яка є великим імпортером сірки.

Хоча деякі нафтопереробні заводи за межами Близького Сходу мають сірку на продаж, зараз проблема полягає в пошуку суден для її транспортування, сказав виконавчий директор London Commodity Brokers Клів Мюррей.

Найбільші світові виробники чипів, серед яких тайванська компанія TSMC і південнокорейські Samsung та SK Hynix, також залежать від низки хімічних речовин, які транспортуються через протоку. Компанії-виробники напівпровідників використовують сірчану кислоту для очищення пластин і використовують гелій, який також активно видобувається в Перській затоці, для їх охолодження під час виробництва.

За даними консалтингової компанії TechInsights, на напівпровідникову промисловість припадає близько п'ятої частини світового попиту на гелій, а близько третини світових запасів гелію походить з Катару.

Тим часом одним із найбільших у світі джерел брому, який використовується для травлення візерунків на кремнієвих пластинках, є Мертве море. Згідно з доповіддю Корейської асоціації міжнародної торгівлі за 2023 рік, Південна Корея імпортувала понад 99% брому з Ізраїлю.

Вартість напівпровідникових компонентів вже зростала протягом минулого року, і тиск, який спричинить останній дефіцит поставок, лише посилить цю ситуацію.
 

