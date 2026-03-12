IEA відкриває стратегічні резерви нафти у найбільшому обсязі через бойові дії на Близькому Сході

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) схвалило вивільнення нафтових резервів для вирішення проблеми перебоїв на ринках, які спричинив конфлікт на Близькому Сході. Про це заявила пресслужба організації.

Рішення одностайно підтримали всі 32 члени IEA. Йдеться про вивільнення 400 млн барелів нафти з естрених резервів - це найбільший обсяг в історії. Загалом країни-члени мають понад 1,2 млрд барелів екстрених запасів, ще 600 мільйонів барелів промислових запасів зберігаються під державними зобов'язаннями.

"Аварійні запаси виводитимуться на ринок у терміни, що відповідають національним обставинам кожної країни-члена, і будуть доповнені додатковими надзвичайними заходами з боку деяких держав", - йдеться у повідомленні.

Виконавчий директор агентства Фатіх Біроль заявив про безпрецедентні масштаби проблем на нафтовому ринку.

"Ринки нафти є глобальними, тому реагування на серйозні збої також має бути глобальним. Енергетична безпека є основоположним мандатом МЕА, і я радий, що члени МЕА демонструють тверду солідарність, спільно вживаючи рішучих заходів", - сказав він.

IEA уже п'ять разів схвалювало вивільнення екстрених запасів нифти: напередодні першої війни в Перській затоці, після ураганів "Ріта" і "Катріна" у 2005 році, після початку громадянської війни в Лівії у 2011 році, а також двічі у 2022 році у відповідь на перебої, спричинені війною Росії проти України.

Через загострення конфлікту на Близькому Сході й фактичне припинення руху танкерів через Ормузьку протоку порушилися глобальні постачання енергоносіїв. IEA зазначило, що у 2025 році через Ормузьку протоку проходило в середньому 20 млн барелів нафти та нафтопродуктів на день, або близько 25% світової морської торгівлі нафтою. Варіанти доставлення нафти в обхід Ормузької протоки обмежені.