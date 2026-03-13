Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ: світовий нафтовий гігант домовляється про закупівлю українських дронів-перехоплювачів

Найбільша нафтова компанія у світі Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити свої об'єкти від іранських атак.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, компанія намагається отримати безпілотники, випереджаючи свій власний уряд та регіональних конкурентів, включно з Катаром.

Джерела видання стверджують, що наразі Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall та Wild Hornets, які виробляють безпілотники-перехоплювачі.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди, які допомагатимуть країнам регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес