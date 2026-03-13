Фінансові новини
WSJ: світовий нафтовий гігант домовляється про закупівлю українських дронів-перехоплювачів
09:24 13.03.2026 |
Найбільша нафтова компанія у світі Saudi Aramco веде переговори щонайменше з двома українськими компаніями щодо купівлі безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити свої об'єкти від іранських атак.
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, компанія намагається отримати безпілотники, випереджаючи свій власний уряд та регіональних конкурентів, включно з Катаром.
Джерела видання стверджують, що наразі Aramco веде переговори з українськими компаніями SkyFall та Wild Hornets, які виробляють безпілотники-перехоплювачі.
Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди, які допомагатимуть країнам регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
