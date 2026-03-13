Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок землі: в Україні за рік реалізували понад 356 000 гектарів

У 2025 році в Україні реалізовано понад 356 тис. га сільськогосподарських земель, які до відкриття ринку перебували під дією мораторію; середня вартість - 57,4 тис. грн/га.

Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко, звітуючи про роботу відомства минулоріч, передає Укрінформ.

За словами посадовця, торішня динаміка в цьому сегменті земельного ринку відповідала середнім показникам останніх років - після шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році.

«Загалом у 2025 році було реалізовано понад 356 тис. га (проти приблизно 320 тис. га у 2024 році). Середня ціна на ринку - 57,4 тис. грн/га (у 2024-му - 46,7 тис. грн/га). Відсоток відчужених земель, на які раніше поширювалася дія мораторію, на кінець 2025 року становив 5,4%, а на початку 2026-го - 5,8%», - сказав Макаренко.

Він також розповів про роботу над пілотним проєктом масової оцінки земель, який реалізується Держгеокадастром. Втілено вже кілька етапів проєкту.

«Перший етап проведено абсолютно для всіх земель. Ми проаналізували результати і вирішили дещо удосконалити модель оцінювання. Відповідно, на другому етапі застосували регрес-модель для земель сільськогосподарського призначення (застосування знижувальних коефіцієнтів, залежно від якості та комерційної привабливості землі - ред.). А зараз застосовуємо регрес-модель уже для всіх категорій земель в Україні», - деталізував керівник відомства.

Макаренко також позитивно оцінив перебіг кампанії з державної інвентаризації земель. У 2025-му Держгеокадастр продемонстрував найкращий результат за останні роки - інвентаризовано 214 тис. га.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес