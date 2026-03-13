Фінансові новини
13.03.26
- 15:12
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Ринок землі: в Україні за рік реалізували понад 356 000 гектарів
09:40 13.03.2026 |
У 2025 році в Україні реалізовано понад 356 тис. га сільськогосподарських земель, які до відкриття ринку перебували під дією мораторію; середня вартість - 57,4 тис. грн/га.
Про це повідомив голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко, звітуючи про роботу відомства минулоріч, передає Укрінформ.
За словами посадовця, торішня динаміка в цьому сегменті земельного ринку відповідала середнім показникам останніх років - після шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році.
«Загалом у 2025 році було реалізовано понад 356 тис. га (проти приблизно 320 тис. га у 2024 році). Середня ціна на ринку - 57,4 тис. грн/га (у 2024-му - 46,7 тис. грн/га). Відсоток відчужених земель, на які раніше поширювалася дія мораторію, на кінець 2025 року становив 5,4%, а на початку 2026-го - 5,8%», - сказав Макаренко.
Він також розповів про роботу над пілотним проєктом масової оцінки земель, який реалізується Держгеокадастром. Втілено вже кілька етапів проєкту.
«Перший етап проведено абсолютно для всіх земель. Ми проаналізували результати і вирішили дещо удосконалити модель оцінювання. Відповідно, на другому етапі застосували регрес-модель для земель сільськогосподарського призначення (застосування знижувальних коефіцієнтів, залежно від якості та комерційної привабливості землі - ред.). А зараз застосовуємо регрес-модель уже для всіх категорій земель в Україні», - деталізував керівник відомства.
Макаренко також позитивно оцінив перебіг кампанії з державної інвентаризації земель. У 2025-му Держгеокадастр продемонстрував найкращий результат за останні роки - інвентаризовано 214 тис. га.
