Вітчизняне ППО: Міноборони закуповує зенітні ракети українського виробництва

08:40 13.03.2026 |

Економіка, Україна

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони закуповує зенітні ракети українського виробництва. Про це розповів в інтерв'ю "Мілітарному" директор АОЗ Арсен Жумаділов.

"Є така номенклатура і вона виробляється нашими виробниками", - відповів Арсен Жумаділов на запитання, чи закуповуються саме українські ракети.

Проте директор АОЗ відмовився уточнювати, чи це розробки часів незалежності України, чи ще з радянського спадку.

"Будь-що, навіть якщо залишається з радянських часів, це не тотожний виріб, який був за радянських часів. Це все одно доробляється, доопрацьовується. Воно проходить відповідні випробування. Іде модернізація і цей процес є безперервним по відношенню до всієї номенклатури...", - наголосив він.

Також директора АОЗ запитали, чи є зенітні комплекси у закупівельних контрактах. У відповідь на це Арсен Жумаділов сказав: "Є комплекси, так". Однак відмовився підтвердити, що серед них є українські.

Нагадаємо, українська компанія показала проєкт мультикаліберного зенітного ракетного комплексу на стенді Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) виставки World Defense Show 2026 в Саудівській Аравії. ЗРК пройшов випробування з п'ятьма типами ракет. Це радянські ракети, іноземні зразки та ракети українського виробництва.

За матеріалами: mezha.ua
 

