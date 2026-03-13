Фінансові новини
- |
- 13.03.26
- |
- 08:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вітчизняне ППО: Міноборони закуповує зенітні ракети українського виробництва
Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міноборони закуповує зенітні ракети українського виробництва. Про це розповів в інтерв'ю "Мілітарному" директор АОЗ Арсен Жумаділов.
"Є така номенклатура і вона виробляється нашими виробниками", - відповів Арсен Жумаділов на запитання, чи закуповуються саме українські ракети.
Проте директор АОЗ відмовився уточнювати, чи це розробки часів незалежності України, чи ще з радянського спадку.
"Будь-що, навіть якщо залишається з радянських часів, це не тотожний виріб, який був за радянських часів. Це все одно доробляється, доопрацьовується. Воно проходить відповідні випробування. Іде модернізація і цей процес є безперервним по відношенню до всієї номенклатури...", - наголосив він.
Також директора АОЗ запитали, чи є зенітні комплекси у закупівельних контрактах. У відповідь на це Арсен Жумаділов сказав: "Є комплекси, так". Однак відмовився підтвердити, що серед них є українські.
Нагадаємо, українська компанія показала проєкт мультикаліберного зенітного ракетного комплексу на стенді Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) виставки World Defense Show 2026 в Саудівській Аравії. ЗРК пройшов випробування з п'ятьма типами ракет. Це радянські ракети, іноземні зразки та ракети українського виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Вітчизняне ППО: Міноборони закуповує зенітні ракети українського виробництва
|Вантажообіг морських портів України з початку року становить 15 млн тонн
|Найбільша у світі роботизована ферма з’явиться на Київщині
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Дизпальне прискорило зростання: огляд цін на АЗС 12 березня
|Зростання ВВП України в 2025р сповільнилося до 1,8% – Держстат
Бізнес
|Microsoft готує консоль Project Helix, яка зможе запускати ігри Xbox і ПК
|Mercedes-Benz переходить на платформу Geely
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році