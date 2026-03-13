Найбільша у світі роботизована ферма з’явиться на Київщині

Українська молочна компанія (УМК) у 2026 році розпочне будівництво першої черги найбільшої у світі роботизованої ферми для групового доїння. Передбачається запуск в експлуатацію перших 24 роботів для доїння із запланованих 60. Про це повідомила компанія-постачальник обладнання GEA Україна.

Як розповіли в компанії, особливістю нового тваринницького комплексу стане абсолютно нова для України технологія Batch milking (групове автоматизоване доїння).

Такий інноваційний підхід передбачає доїння корів групами в запланований час за допомогою розташованих у два ряди роботів-доярів DairyRobot R9650 німецького виробника технологічного обладнання компанії GEA Farm Technologies GmbH.

Упровадження роботизованої системи дасть змогу знизити витрати на робочу силу, уникнути ризикованої взаємодії персоналу з тваринами й забезпечити індивідуальну підгодівлю кожної корови. Більшість технологічного обладнання буде розміщено у підвальному приміщенні під роботами, що мінімізує вплив сервісного обслуговування на процес доїння.

"Це абсолютно знаковий і унікальний проєкт не тільки для України, а й для світової молочної галузі - як за своїми масштабами, так і за кількістю впроваджених інноваційних рішень", - зазначили в GEA Україна.