Дизпальне прискорило зростання: огляд цін на АЗС 12 березня

У четвер, 12 березня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 5 коп. до 69,14 грн/л, на дизельне пальне - на 85 коп. до 74,37 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, 12 березня зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 72,71 грн/л (здорожчав на 5 коп.); бензин марки А-95 - 69,14 грн/л (здорожчав на 5 коп.); бензин марки А-92 - 66,19 (здорожчав на 5 коп.), дизпальне - 74,37 грн/л (здорожчало на 85 коп). Середня ціна автогазу становить 41,97 грн/л, що на 61 коп. дорожче порівняно з попереднім днем.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 68,99 грн/л; дизпальне - 71,99 грн/л; автогаз - 40,99 грн/л.

У мережі заправок U.GO ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 67,9 грн/л; дизпальне - 69,9 грн/л; автогаз - 39,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 76,99 грн/л; автогаз - 43,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 66,74 грн/л; дизпальне - 71,99 грн/л; автогаз - 40,04 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,99 грн/л; дизпальне - 76,99 грн/л; автогаз - 43,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,99 грн/л; дизпальне - 71,99 грн/л; автогаз - 39,99 грн/л.