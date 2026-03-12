Зростання ВВП України в 2025р сповільнилося до 1,8% – Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2025 році, за попередніми даними, сповільнилося до 1,8% з 3,2% у 2024-му (оновлені дані - ІФ-У) і 5,5% у 2023 році, повідомила Державна служба статистики.

За розрахунками Держстату, номінальний ВВП України за минулий рік становив 8 трлн 931,2 млрд грн.

Як повідомлялося, ВВП України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3% порівняно з четвертим кварталом 2024 року , на 2,1% у третьому кварталі, 0,7% - у другому та 0,8% - у першому

Нацбанк наприкінці жовтня знизив прогноз зростання реального ВВП у IV кварталі цього року до 3,4% з 3,5% у липневому та загалом погіршив прогноз збільшення української економіки минулого року до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили.

Наприкінці січня Нацбанк знизив оцінку зростання ВВП в цілому за 2025 рік з 1,9% до 1,8%.

Водночас Мінекономіки в середині січня оцінило зростання ВВП за минулий рік у 2,2%.

