Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зростання ВВП України в 2025р сповільнилося до 1,8% – Держстат

16:50 12.03.2026 |

Економіка

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2025 році, за попередніми даними, сповільнилося до 1,8% з 3,2% у 2024-му (оновлені дані - ІФ-У) і 5,5% у 2023 році, повідомила Державна служба статистики.

За розрахунками Держстату, номінальний ВВП України за минулий рік становив 8 трлн 931,2 млрд грн.

Як повідомлялося, ВВП України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3% порівняно з четвертим кварталом 2024 року , на 2,1% у третьому кварталі, 0,7% - у другому та 0,8% - у першому

Нацбанк наприкінці жовтня знизив прогноз зростання реального ВВП у IV кварталі цього року до 3,4% з 3,5% у липневому та загалом погіршив прогноз збільшення української економіки минулого року до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили.

Наприкінці січня Нацбанк знизив оцінку зростання ВВП в цілому за 2025 рік з 1,9% до 1,8%.

Водночас Мінекономіки в середині січня оцінило зростання ВВП за минулий рік у 2,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2900  0,09 0,21 44,3200  0,09 0,21
EUR 51,0309  0,18 0,36 51,0477  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес