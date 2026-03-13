Фінансові новини
Вантажообіг морських портів України з початку року становить 15 млн тонн
08:26 13.03.2026 |
Українські порти з початку року обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів, з яких 14.5 мільйона пройшли через морські порти Великої Одеси.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Основний обсяг перевалки забезпечують порти Великої Одеси (Одеса, Південний та Чорноморськ) - 14.5 млн тонн, з яких 8.5 млн тонн становить експорт зерна.
Дунайські порти обробили 1.1 млн тонн вантажів, з них 221 тис. тонн - зерно.
"За кожною тонною вантажу стоїть щоденна робота людей, які працюють під постійною загрозою обстрілів. Портовики, моряки, логісти, інженери забезпечують рух суден і виконання експортних контрактів у надзвичайно складних умовах", - наголосив Кулеба.
Він також повідомив, що з вересня 2023 року через Український морський коридор вже перевезено майже 179 млн тонн вантажів, з яких 107 млн тонн - зерно. За цей час оброблено 7 087 суден.
"Ворог системно атакує портову інфраструктуру. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 726 об'єктів портової інфраструктури та 153 цивільних судна, постраждали 238 цивільних осіб", - додав міністр.
Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
