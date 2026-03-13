Авторизация

Нафта слабо дешевшає після зростання до максимумів з 2022 року напередодні, Brent біля $100,4 за барель

Нафта слабо дешевшає в п'ятницю після підйому цін до максимумів з 2022 року за підсумками попередньої сесії.

Воєнні дії на Близькому Сході тривають, і країни регіону змушені обмежувати видобуток через неможливість експортувати нафту через Ормузьку протоку і викликане цим заповнення сховищ.

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив напередодні, що Тегеран не має наміру припиняти блокаду, буде і далі використовувати її як інструмент тиску.

США поки не готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку, але, ймовірно, зможуть почати робити це до кінця місяця, сказав міністр енергетики Кріс Райт в інтерв'ю CNBC.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 кч становить $100,35 за барель, що на $0,11 (0,11%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти подорожчали на $8,48 (9,2%) - максимально з травня 2020 року, до $100,46 за барель. Ціна Brent на закриття ринку була вище позначки в $100 за барель вперше з серпня 2022 року.

Ф'ючерси на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні дотепер на $0,35 (0,37%), до $95,38 за барель. За підсумками попередньої сесії їх вартість збільшилася на $8,48 (9,7%), до $95,73 за барель, що також є максимумом з серпня 2022 року.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США в четвер видало генеральну ліцензію, що дозволяє продаж нафти і нафтопродуктів РФ, терміном на 30 днів. Аналітики, втім, зазначають, що цей крок не вирішує проблему з поставками, яка є більш масштабною.

"Ф'ючерси на Brent перевищують $100 за барель, попри спроби заспокоїти ринок, зокрема за рахунок послаблень для поставок російської нафти і безпрецедентного вивільнення сировини з резервів, - зазначає аналітик LSEG Емріл Джаміл. - Трейдери розглядають це як короткострокові кроки, які не усувають суть проблеми".

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) назвало перебої поставок через конфлікт на Близькому Сході наймасштабнішими в історії світового нафтового ринку. Цього тижня країни-учасниці домовилися про вивільнення рекордних 400 млн барелів зі своїх стратегічних резервів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

