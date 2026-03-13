Авторизация

З 1 вересня в Україні мінімальна стипендія зросте удвічі — уряд поширює на приватні ЗВО

13.03.2026

Економіка

З 1 вересня 2026 року студенти, які здобувають вищу освіту в приватних закладах вищої освіти за державним замовленням, отримуватимуть стипендії, повідомило Міністерство освіти й науки України.

Крім того, за повідомленням, з нового навчального року розмір мінімальної академічної стипендії в закладах вищої освіти зросте вдвічі, порівняно з 2025 роком, і становитиме 4 000 гривень.

«На запит самих студентів МОН усунуло правову прогалину, через яку раніше академічні стипендії виплачували лише здобувачам-бюджетникам у державних і комунальних закладах. Натомість студенти приватних ЗВО, які також навчаються за державним замовленням, не мали належно визначеного механізму отримання таких виплат», - зазначили у МОН, додавши, що постанову про відповідні зміни Кабмін ухвалив 12 березня.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, зі свого боку, що кошти для стипендій передбачені бюджетними призначеннями МОН на 2026 рік.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

