Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гранти до $150 000 стануть доступні для українських виробників ягід і овочів

11:56 13.03.2026 |

Новини АПК

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) стартує грантова програма для агропідприємств, спрямована на розвиток агрегаційних моделей у секторі ягідництва та овочівництва.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що у межах програми підприємства можуть отримати до 150 тис. доларів США на розвиток інфраструктури, переробки продукції та розширення співпраці з малими фермерами.

Подати заявку на участь у програмі можуть агровиробники з Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, зазначили у відомстві.

Подати заявку на участь у програмі можна з 12 березня по 17 квітня 2026 року через Державний аграрний реєстр. Однією з умов участі є наявність власного інвестиційного внеску - від 30 до 60% вартості проєкту залежно від категорії агрегатора, уточнили в міністерстві.

Окрім фінансової підтримки, як повідомили в Мінекономіки, учасники програми отримають доступ до технічної допомоги. ФАО надаватиме консультації експертів, організовуватиме тренінги та рекомендації щодо розвитку сталих бізнес-моделей і ефективної інтеграції малих виробників у ланцюги доданої вартості.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес