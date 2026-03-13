Фінансові новини
- |
- 13.03.26
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гранти до $150 000 стануть доступні для українських виробників ягід і овочів
11:56 13.03.2026 |
У Державному аграрному реєстрі (ДАР) стартує грантова програма для агропідприємств, спрямована на розвиток агрегаційних моделей у секторі ягідництва та овочівництва.
Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Йдеться, що у межах програми підприємства можуть отримати до 150 тис. доларів США на розвиток інфраструктури, переробки продукції та розширення співпраці з малими фермерами.
Подати заявку на участь у програмі можуть агровиробники з Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, зазначили у відомстві.
Подати заявку на участь у програмі можна з 12 березня по 17 квітня 2026 року через Державний аграрний реєстр. Однією з умов участі є наявність власного інвестиційного внеску - від 30 до 60% вартості проєкту залежно від категорії агрегатора, уточнили в міністерстві.
Окрім фінансової підтримки, як повідомили в Мінекономіки, учасники програми отримають доступ до технічної допомоги. ФАО надаватиме консультації експертів, організовуватиме тренінги та рекомендації щодо розвитку сталих бізнес-моделей і ефективної інтеграції малих виробників у ланцюги доданої вартості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|$1,4 млрд на користь "Нафтогазу": остаточне рішення Верховного суду Швейцарії проти "Газпрому"
|Гранти до $150 000 стануть доступні для українських виробників ягід і овочів
|НБУ очікує кредит ЄС у квітні, але Орбан ставить ризики, запасний варіант готовий
|З 1 вересня в Україні мінімальна стипендія зросте удвічі — уряд поширює на приватні ЗВО
|Нафта слабо дешевшає після зростання до максимумів з 2022 року напередодні, Brent біля $100,4 за барель
|Ринок землі: в Україні за рік реалізували понад 356 000 гектарів
Бізнес
|Volvo розробила інтелектуальний пасок безпеки, що аналізує вагу та позу пасажира
|Ринок відеокарт під контролем Nvidia: у чому секрет домінування
|Microsoft готує консоль Project Helix, яка зможе запускати ігри Xbox і ПК
|Mercedes-Benz переходить на платформу Geely
|Apple показала MacBook Neo за $599 із чипом, як у iPhone 16 Pro
|Snapdragon X2 Elite Extreme: Qualcomm кидає виклик Apple та Intel
|Xiaomi планує випускати власні процесори щороку