Гранти до $150 000 стануть доступні для українських виробників ягід і овочів

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) стартує грантова програма для агропідприємств, спрямована на розвиток агрегаційних моделей у секторі ягідництва та овочівництва.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться, що у межах програми підприємства можуть отримати до 150 тис. доларів США на розвиток інфраструктури, переробки продукції та розширення співпраці з малими фермерами.

Подати заявку на участь у програмі можуть агровиробники з Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей, зазначили у відомстві.

Подати заявку на участь у програмі можна з 12 березня по 17 квітня 2026 року через Державний аграрний реєстр. Однією з умов участі є наявність власного інвестиційного внеску - від 30 до 60% вартості проєкту залежно від категорії агрегатора, уточнили в міністерстві.

Окрім фінансової підтримки, як повідомили в Мінекономіки, учасники програми отримають доступ до технічної допомоги. ФАО надаватиме консультації експертів, організовуватиме тренінги та рекомендації щодо розвитку сталих бізнес-моделей і ефективної інтеграції малих виробників у ланцюги доданої вартості.