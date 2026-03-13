Авторизация

НБУ очікує кредит ЄС у квітні, але Орбан ставить ризики, запасний варіант готовий

Усупереч блокуванню Угорщиною пільгового європейського кредиту для України, глава Національного банку Андрій Пишний очікує надходження коштів на початку другого кварталу 2026-го. Про це чиновник заявив у інтерв'ю агенції Bloomberg.

Ситуація з позикою ЄС є частиною протистояння між проросійською владою у Будапешті та Києвом. Однак уже 12 квітня в Угорщині вперше за 16 років може змінитися влада. LIGA.net пояснювала, що це означає для України і які є три сценарії конфлікту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана та президента Володимира Зеленського.

У новому інтерв'ю Пишний заявив, що очікує надходження фінансування від Європейського Союзу у "перші тижні" квітня, попри вето Орбана, який зробив антиукраїнську політику центром своєї передвиборчої кампанії. Раніше подібні строки називали й у ЄС.

Якщо ж кошти не надійдуть, то в України є план на випадок надзвичайних обставин, який містить заходи монетарної політики, сказав керівник НБУ. Однак він визнав, що врешті-решт мало що можна зробити, щоб замінити фінансування такого масштабу.

"У моєму кабінеті є ціла полиця з усіма цими планами Б - я міг би навіть відкрити навчальні курси зі створення планів Б", - сказав посадовець.

Він додав, що не хоче сіяти паніку, але визнав: якщо Україна з будь-яких причин не отримає доступ до цієї позики, то для фінансування такого дефіциту є два основні джерела - внутрішній ринок боргових зобов'язань та монетизація бюджетних потреб (тобто друкування додаткової гривні для покриття державних витрат. - Ред.).

Європейський кредит розраховано на 2026-2027 роки: 60 млрд євро з нього має піти на "оборонку", а 30 млрд - на бюджетну підтримку. Позику треба буде повернути лише після того, як Росія виплатить Україні репарації за війну.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

