НБУ очікує кредит ЄС у квітні, але Орбан ставить ризики, запасний варіант готовий
11:33 13.03.2026 |
Усупереч блокуванню Угорщиною пільгового європейського кредиту для України, глава Національного банку Андрій Пишний очікує надходження коштів на початку другого кварталу 2026-го. Про це чиновник заявив у інтерв'ю агенції Bloomberg.
Ситуація з позикою ЄС є частиною протистояння між проросійською владою у Будапешті та Києвом. Однак уже 12 квітня в Угорщині вперше за 16 років може змінитися влада. LIGA.net пояснювала, що це означає для України і які є три сценарії конфлікту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана та президента Володимира Зеленського.
У новому інтерв'ю Пишний заявив, що очікує надходження фінансування від Європейського Союзу у "перші тижні" квітня, попри вето Орбана, який зробив антиукраїнську політику центром своєї передвиборчої кампанії. Раніше подібні строки називали й у ЄС.
Якщо ж кошти не надійдуть, то в України є план на випадок надзвичайних обставин, який містить заходи монетарної політики, сказав керівник НБУ. Однак він визнав, що врешті-решт мало що можна зробити, щоб замінити фінансування такого масштабу.
"У моєму кабінеті є ціла полиця з усіма цими планами Б - я міг би навіть відкрити навчальні курси зі створення планів Б", - сказав посадовець.
Він додав, що не хоче сіяти паніку, але визнав: якщо Україна з будь-яких причин не отримає доступ до цієї позики, то для фінансування такого дефіциту є два основні джерела - внутрішній ринок боргових зобов'язань та монетизація бюджетних потреб (тобто друкування додаткової гривні для покриття державних витрат. - Ред.).
Європейський кредит розраховано на 2026-2027 роки: 60 млрд євро з нього має піти на "оборонку", а 30 млрд - на бюджетну підтримку. Позику треба буде повернути лише після того, як Росія виплатить Україні репарації за війну.
ТЕГИ
