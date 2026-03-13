Фінансові новини
13.03.26
09:42
RSS
мапа сайту
ЄС 17 березня надасть Україні бенчмарки за останніми трьома кластерами — Качка
09:08 13.03.2026 |
Європейський Союз зранку 17 березня надасть Україні перелік бенчмарків (критеріїв вступу) за останніми трьома з шести переговорних кластерів на додачу до бенчмарків за трьома іншими кластерами, які були передані раніше, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
"17 березня нам передадуть ці бенчмарки. Далі все залежить повністю від нас - виконати ці вимоги, вони не є надзвичайними", - сказав Качка на "Діалогах з NV" в Києві у четвер, присвячених євроінтеграції.
Він уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що мова йде про третій (конкурентоспроможність та інклюзивне зростання), четвертий (зелений порядок денний і сталий зв'язок) та п'ятий (ресурси, сільське господарство та згуртованість) кластери.
Раніше Україна вже отримала від ЄС бенчмарки за трьома іншими кластерами: першим (основи вступу до ЄС, Fundamentals), другим (внутрішній ринок) та шостим (зовнішні відносини).
Качка на "Діалогах з NV" сказав, що передача останніх бенчмарків була запланована на 3 березня, але через обстріли Кіпру та проблеми з авіарейсами туди ця дата була відкладена на два тижні.
Віцепрем'єр пояснив, що окрім виконання всіх бенчмарків потрібно ще 6-7 місяців на написання самого договору про умови вступу в Європейський Союз.
"І якщо це робити послідовно, то тоді ми справді виходимо на 2028 рік на підписання договору про умови вступу. Але якщо цю роботу робити не послідовно, а паралельно, то ми можемо зекономити рік. Ми можемо над ним працювати вже зараз. І така пропозиція від нас до Європейського Союзу", - зазначив Качка.
За його словами, за такого паралельного підходу політична амбіція в 2027 році вступити в Європейський Союз може трансформуватися в раціональне рішення, що в 2027 році Україна підпишемо, принаймні, угоду про умови вступу в ЄС.
Віцепрем'єр додав, що далі вже для завершення вступу необхідно ратифікація в 27 країнах - це біля 100 різних голосувань, які можуть зайняти ще 1,5-2 роки.
"У Франції, наприклад, це або референдум, або три п'ятих від повного складу обох палат парламенту. В Бельгії це штук 7 ратифікацій в кожній землі, в кожній палаті", - пояснив Качка, чому голосувань біля 100, хоча членів ЄС 27.
Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
