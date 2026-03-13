Авторизация

Єврокомісія пропонує Києву рішення щодо експлуатації нафтопроводу «Дружба»

Європейська комісія запропонувала Україні направити свою місію зі встановлення фактів стосовно нафтопроводу "Дружба", інформації щодо угорської делегації в Брюсселі немає.

Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії з енергетичних питань Анна-Каіса Ітконен, передає "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачує Україну у тому, що нафтопровід перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти до Угорщини, через що Будапешт заблокував як надання Україні позики в розміні 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій проти Росії. Аналогічні звинувачення висунув і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

"Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання, як це відбувається вже кілька тижнів, а також з державами-членами, які найбільше стурбовані (йдеться про Угорщину та Словаччину). І я можу повідомити, що ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу. Даних про угорську делегацію у мене немає", - сказала вона.

Станом на сьогодні інших деталей в Ітконен немає. "Ми запропонували таку місію зі з'ясування фактів в Україні. Наразі чекаємо на відповідь і підтримуємо контакт з українською владою, а також з іншими державами-членами, але наразі я не маю жодних деталей, якими б могла поділитися", - пояснила речник Європейської комісії.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

