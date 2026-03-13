Фінансові новини
13.03.26
- 15:08
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
Єврокомісія пропонує Києву рішення щодо експлуатації нафтопроводу «Дружба»
10:46 13.03.2026 |
Європейська комісія запропонувала Україні направити свою місію зі встановлення фактів стосовно нафтопроводу "Дружба", інформації щодо угорської делегації в Брюсселі немає.
Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії з енергетичних питань Анна-Каіса Ітконен, передає "Інтерфакс-Україна".
Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинувачує Україну у тому, що нафтопровід перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти до Угорщини, через що Будапешт заблокував як надання Україні позики в розміні 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій проти Росії. Аналогічні звинувачення висунув і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
"Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання, як це відбувається вже кілька тижнів, а також з державами-членами, які найбільше стурбовані (йдеться про Угорщину та Словаччину). І я можу повідомити, що ми запропонували місію до України для перевірки трубопроводу. Даних про угорську делегацію у мене немає", - сказала вона.
Станом на сьогодні інших деталей в Ітконен немає. "Ми запропонували таку місію зі з'ясування фактів в Україні. Наразі чекаємо на відповідь і підтримуємо контакт з українською владою, а також з іншими державами-членами, але наразі я не маю жодних деталей, якими б могла поділитися", - пояснила речник Європейської комісії.
ЄС 17 березня надасть Україні бенчмарки за останніми трьома кластерами — Качка

Європейський Союз зранку 17 березня надасть Україні перелік бенчмарків (критеріїв вступу) за останніми трьома з шести переговорних кластерів на додачу до бенчмарків за трьома іншими кластерами, які були передані раніше, повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
