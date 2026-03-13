Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експорт російської нафти знову можливий: рішення США діятиме до квітня

Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, дозволивши експорт уже завантаженої нафти і нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.


США послабили обмеження на продаж російської нафти

На тлі глобальної нафтової кризи, спричиненої військовими діями на Близькому Сході, Вашингтон ухвалив рішення, яке ще донедавна здавалося малоймовірним.

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє Росії продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на Москву.

За даними відомства, дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.

Таким чином, ослаблення санкцій розраховане на один місяць, ймовірно, з метою стабілізації світової нафтової ситуації в короткостроковій перспективі.


Обмеження та нюанси нової ліцензії

Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном.

Військові дії в цій країні, включно з перекриттям Ормузької протоки, створили дефіцит пропозиції на світовому ринку нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що тимчасовий дозвіл стосується виключно нафти, "яка зараз застрягла в морі", і не забезпечить значного прибутку російському уряду.

Таким чином, захід має обмежений і короткостроковий характер, спрямований на пом'якшення наслідків глобальної енергетичної кризи.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2900  0,09 0,21 44,3200  0,09 0,21
EUR 51,0309  0,18 0,36 51,0477  0,18 0,36

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес