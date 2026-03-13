Експорт російської нафти знову можливий: рішення США діятиме до квітня

Міністерство фінансів США тимчасово пом'якшило нафтові санкції проти Росії, дозволивши експорт уже завантаженої нафти і нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

США послабили обмеження на продаж російської нафти

На тлі глобальної нафтової кризи, спричиненої військовими діями на Близькому Сході, Вашингтон ухвалив рішення, яке ще донедавна здавалося малоймовірним.

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, що дозволяє Росії продавати вже відвантажені нафтові ресурси, що фактично тимчасово пом'якшує санкційний тиск на Москву.

За даними відомства, дозвіл поширюється виключно на нафту, завантажену на судна до 12 березня, а продаж дозволено до 11 квітня.

Таким чином, ослаблення санкцій розраховане на один місяць, ймовірно, з метою стабілізації світової нафтової ситуації в короткостроковій перспективі.

Обмеження та нюанси нової ліцензії

Важливо зазначити, що дія нової ліцензії США не поширюється на транзакції, пов'язані з Іраном.

Військові дії в цій країні, включно з перекриттям Ормузької протоки, створили дефіцит пропозиції на світовому ринку нафти.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що тимчасовий дозвіл стосується виключно нафти, "яка зараз застрягла в морі", і не забезпечить значного прибутку російському уряду.

Таким чином, захід має обмежений і короткостроковий характер, спрямований на пом'якшення наслідків глобальної енергетичної кризи.