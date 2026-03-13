В Євросоюзі пропонують обмежити доступ російських військових до Шенгенської зони

Вісім держав Європейського Союзу закликали керівництво ЄС запровадити заборону на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, які служили або служать у російській армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Ініціативу озвучив президент Литви Гітанас Науседа. За його словами, лідери країн Балтії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії звернулися до президента Європейської ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із відповідним закликом.

У зверненні вони наголосили, що допуск колишніх або чинних військовослужбовців армії РФ до Шенгенської зони може становити серйозну загрозу для безпеки країн Євросоюзу.

"На нашу думку, один із найсерйозніших і постійних ризиків - це потенційний в'їзд до Шенгенської зони колишніх і нині чинних військовослужбовців-комбатантів армії РФ. В'їзд таких осіб може мати серйозні наслідки для безпеки усіх країн-членів", - заявив Науседа.

У листі до керівництва ЄС зазначається, що російські військові можуть бути втягнуті в організовану злочинність, екстремістські рухи або іншу ворожу діяльність у межах гібридних операцій Росії проти Європи.

Окремо автори звернення звернули увагу на те, що серед російських військових є понад 180 тисяч засуджених за кримінальні злочини, яких достроково звільнили в обмін на підписання військових контрактів.

Лідери країн також наголосили, що кількість шенгенських віз, виданих громадянам Росії, останнім часом зростає. Водночас свобода пересування в межах Шенгенської зони означає, що ризики безпеки стосуються всіх держав-членів, незалежно від того, яка країна видала візу.

У зверненні до Єврокомісії пропонують розглянути можливість внесення змін до Візового кодексу ЄС або застосування інших інструментів для запровадження таких обмежень.

Ініціатори також пропонують обговорити це питання на найближчому саміті лідерів Європейського Союзу у березні.