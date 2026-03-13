Фінансові новини
13.03.26
15:08
Бессент: економічна користь Росії від пом’якшення санкцій США буде обмеженою
12:45 13.03.2026 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від тимчасового послаблення американських санкцій проти російської нафти.
Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«Щоб розширити глобальний вплив на постачання, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі», - написав Бессент.
За його словами, такий крок адміністрації США має на меті підтримати стабільність світових енергетичних ринків та запобігти стрибку цін на тлі американо-ізраїльської операції проти Іранського режиму.
«Цей точковий, короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину енергетичних доходів з податків, що стягуються в місцях видобутку», - запевнив глава фінансового відомства США.
Він додав, що підвищення цін на нафту буде короткостроковим і матиме величезну користь для Сполучених Штатів та їхньої економіки в довготривалій перспективі.
