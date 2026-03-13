Бессент: економічна користь Росії від пом’якшення санкцій США буде обмеженою

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що режим Путіна не отримає значного прибутку від тимчасового послаблення американських санкцій проти російської нафти.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Щоб розширити глобальний вплив на постачання, Міністерство фінансів США надає тимчасовий дозвіл країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі», - написав Бессент.

За його словами, такий крок адміністрації США має на меті підтримати стабільність світових енергетичних ринків та запобігти стрибку цін на тлі американо-ізраїльської операції проти Іранського режиму.

«Цей точковий, короткостроковий захід стосується лише нафти, яка вже перебуває в дорозі, і не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину енергетичних доходів з податків, що стягуються в місцях видобутку», - запевнив глава фінансового відомства США.

Він додав, що підвищення цін на нафту буде короткостроковим і матиме величезну користь для Сполучених Штатів та їхньої економіки в довготривалій перспективі.