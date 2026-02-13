Динамічний розвиток та масштабування ринку: 2025 рік став роком стрімкого зростання Української торгової платформи

Українська торгова платформа (УТП) демонструє динамічний розвиток у 2025 році, суттєво зміцнивши позиції як одного із ключових інструментів прозорої торгівлі на ринку деревини.

За короткий період роботи платформа показала стрімке зростання за всіма ключовими показниками.

Якщо у 2023 році до системи було залучено лише 48 учасників, то вже у 2024 році їх кількість зросла до 678, а у 2025 році сягнула 1036. Така динаміка свідчить про високий рівень довіри бізнесу та активне розширення ринку.

Не менш показовими є результати щодо укладених угод. У 2023 році було підписано 25 договорів, у 2024 році - вже 1663, а у 2025 році - 4913. Це підтверджує системний розвиток платформи та її ефективність як інструменту для стабільної взаємодії між продавцями і покупцями.

Загальний обсяг продажів у 2025 році склав 1,022 млн куб. м деревини. При цьому рівень виконання договорів досяг 90,11%, що свідчить про високу дисципліну учасників ринку та ефективність механізмів контролю. Загальна вартість укладених договорів становила 3,6 млрд грн, підкреслюючи значний економічний масштаб роботи платформи.

Стрімке зростання показників упродовж трьох років демонструє, що УТП стає потужним центром ринкової активності та сучасним цифровим інструментом, який забезпечує прозорість, конкуренцію та стабільність у галузі.

«Ми бачимо не просто зростання - це якісний стрибок. За три роки УТП пройшла шлях від стартового проєкту до масштабної торгової екосистеми з тисячами учасників і мільярдними обсягами контрактів. Для нас це підтвердження того, що ринок потребує прозорих, зручних і надійних інструментів. Ми пишаємося довірою бізнесу та продовжимо розвивати платформу, створюючи нові можливості для учасників та посилюючи економіку галузі», - розповідає директорка платформи Ірина Грищенко.