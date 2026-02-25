Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відбулася робоча нарада щодо запровадження рейтингування учасників біржових торгів необробленою деревиною

08:12 25.02.2026 |

Прес-релізи

23 лютого відбулася спільна робоча нарада за участі заступника міністра економіки Тараса Висоцького, представників ДП «Ліси України», Асоціації «Біржові та електронні майданчики», ліцензованих товарних бірж, представників деревообробних, меблевих підприємств та профільних асоціацій.

Учасники обговорили державну підтримку галузі, врегулювання дебіторської заборгованості. Ключовим питанням стало запровадження рейтингування покупців на біржовому ринку деревини. Цей механізм спрямований на зниження ризиків невиконання контрактів та підвищення відповідальності учасників торгів. Зокрема, йдеться про випадки, коли покупці під час аукціонів завищують ціну, але згодом не укладають договори, що дестабілізує ринок.

Відбулася робоча нарада щодо запровадження рейтингування учасників біржових торгів необробленою деревиною

Методику оцінки доброчесності покупців розроблено ТОВ «Український кліринговий дім» у співпраці з товарними біржами. Команда УКД виступила головним розробником інструменту, забезпечивши методологічну основу та алгоритм розрахунку показників. Асоціація «Біржові та електронні майданчики» зі свого боку організувала процес взаємодії між учасниками ринку та скоординувала впровадження ініціативи.

На базі розробленої методики біржами вже впроваджено програмний комплекс для автоматичного розрахунку рейтингових показників. Рейтинги сформовано й доведено до відома учасників ринку. Пілотний проєкт стартував у Житомирській області, паралельно розпочато цикл навчань і консультацій, що забезпечує прозорість механізму та його послідовне впровадження.

  • Хотілося, щоб ознайомлення з проєктом відбулось одразу у всіх областях, але ми бачимо, що поступові кроки бірж в цьому напрямку будуть оптимальним шляхом. Це допоможе відпрацювати дане питання ефективно й донести максимум інформації до кожного. Ми, зі своєї сторони, повністю підтримуємо цю ініціативу й докладемо власних зусиль, щоб всі деревообробники були обізнані з системою рейтингування, – наголосив керівник громадянської ініціативи «За ринок деревини» Юрій Дюг.

    • Керівник логістики та закупівель ТОВ «Кроноспан UА» Сергія Сметюха в свою чергу зазначив:

  • Система рейтингування запрацювала, дякуємо біржам й учасникам ринку за свідоме ставлення до цього питання. Цей крок допомагає зробити торги ефективнішими, а відповідно й з продуктивним результатом для всіх сторін.

    • Асоціація «Біржові та електронні майданчики» висловлює подяку учасникам ринку за конструктивний діалог, активну позицію та підтримку впровадження інструментів, спрямованих на підвищення дисципліни та прозорості біржових торгів.
     

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2413
    		  0,0235
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 50,9620
    		  0,0039
    		 0,01

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
    EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2400  0,05 0,12 43,2700  0,05 0,12
    EUR 50,9799  0,14 0,27 51,0023  0,14 0,27

