Медичний центр «Adonis» запустив програму для контролю ваги та боротьби з ожирінням
14:55 05.03.2026 |
Багатопрофільний медичний центр «Аdonis» запустив програму Metabolic Reset для контролю ваги та боротьби з ожирінням.
Як зазначає центр у прес-релізі, новий стандарт лікування ожиріння Metabolic Reset | GLP-1 clinic передбачає комплексний медичний підхід, який починається з визначення причин набору маси тіла, понад 15 лабораторних аналізів і семи інструментальних досліджень, які дозволяють оцінити гормональний фон, стан обміну речовин, інсулінорезистентність, склад тіла і роботу внутрішніх органів.
«На основі результатів дослідження формується персоналізована стратегія лікування: медикаментозна терапія, корекція харчової поведінки та усунення метаболічних порушень», - відзначають в клініці.
Програму контролю ваги в «Adonis» веде лікар-ендокринолог і терапевт з більш ніж 10-річним досвідом Катерина Комісаренко. Вона спеціалізується на лікуванні порушень обміну речовин, інсулінорезистентності та гормонально обумовленого набору ваги.
За даними дослідження STEPS і Міністерства охорони здоров'я України, 59% дорослого населення країни мають надлишкову масу тіла, а близько 25% - ожиріння. Тобто фактично кожен четвертий українець живе з ожирінням.
Заснований у 1997 році «Adonis» - багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей. До медичної групи входять сім сучасних клінік у Києві та області, понад 80 напрямків медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних фахівців.
