Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Медичний центр «Adonis» запустив програму для контролю ваги та боротьби з ожирінням

14:55 05.03.2026 |

Прес-релізи

Багатопрофільний медичний центр «Аdonis» запустив програму Metabolic Reset для контролю ваги та боротьби з ожирінням.

Як зазначає центр у прес-релізі, новий стандарт лікування ожиріння Metabolic Reset | GLP-1 clinic передбачає комплексний медичний підхід, який починається з визначення причин набору маси тіла, понад 15 лабораторних аналізів і семи інструментальних досліджень, які дозволяють оцінити гормональний фон, стан обміну речовин, інсулінорезистентність, склад тіла і роботу внутрішніх органів.

«На основі результатів дослідження формується персоналізована стратегія лікування: медикаментозна терапія, корекція харчової поведінки та усунення метаболічних порушень», - відзначають в клініці.
Програму контролю ваги в «Adonis» веде лікар-ендокринолог і терапевт з більш ніж 10-річним досвідом Катерина Комісаренко. Вона спеціалізується на лікуванні порушень обміну речовин, інсулінорезистентності та гормонально обумовленого набору ваги.

За даними дослідження STEPS і Міністерства охорони здоров'я України, 59% дорослого населення країни мають надлишкову масу тіла, а близько 25% - ожиріння. Тобто фактично кожен четвертий українець живе з ожирінням.
Заснований у 1997 році «Adonis» - багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей. До медичної групи входять сім сучасних клінік у Києві та області, понад 80 напрямків медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних фахівців.
За матеріалами: open4business.com.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8069
  0,0899
 0,21
EUR
 1
 50,9036
  0,0695
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5950  0,33 0,74 43,6250  0,33 0,74
EUR 50,5919  0,47 0,93 50,5180  0,57 1,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес