Як правильно доглядати за домашнім текстилем: поради для подовження терміну служби ковдр і пледів

Стан домашнього текстилю впливає на затишок і комфорт у домі. Пледи і ковдри щодня піддаються навантаженням, тому зберегти їх новизну та якість можна лише за правильного догляду. Нижче - основні поради, які допоможуть подовжити термін служби улюблених речей.

Особливості матеріалів ковдр і пледів

Вибір матеріалу визначає догляд за текстилем. Натуральні тканини, як-от бавовна чи вовна, потребують дбайливого прання та сушки. Синтетичні матеріали мають інші вимоги. Важливо вивчати рекомендації виробника, вказані на етикетках. Для дитячого текстилю ці питання особливо актуальні. Про те, що треба знати про дитячі ковдри, більше зазначено у фахових джерелах.

Правильне прання та сушка

Вибір режиму прання

Для традиційних пледів і ковдр варто використовувати делікатні режими. Вода має бути не гарячою - оптимально до 40°C. Це зменшує ризик деформації й втрати кольору.

Особливості чистки різних тканин

Вовняні вироби краще прати вручну або в режимі «вовна», уникаючи агресивних миючих засобів. Для бавовняних підійде середній режим у пральній машині. Синтетичні матеріали потребують минимального віджимання.

Сушка

Сушити пледи й ковдри бажано природним способом у тіні, уникаючи прямого сонячного світла. Не залишайте речі у пральній машині після закінчення прання - це може спричинити появу неприємного запаху чи плісняви.

Зберігання домашнього текстилю

Зберігати пледи і ковдри потрібно у сухому та чистому місці. Використовуйте спеціальні чохли або мішки для захисту від пилу. Не складайте вироби у тісні поліетиленові пакети - це шкодить тканинам та може призвести до утворення затхлого запаху.

Регулярне провітрювання і догляд

Регулярно провітрюйте ковдри і пледи на свіжому повітрі. Це допоможе уникнути накопичення пилу та неприємних запахів. Особливо це актуально у період міжсезоння, коли речі тривалий час не використовуються.

Поради щодо вибору пледів і ковдр

Звертайте увагу на характеристики матеріалу ще до покупки. Враховуйте, кому призначена річ - дорослим чи дітям, для літа чи зими. Обираючи плед, важливо враховувати не лише естетику, а й простоту догляду. Рекомендації, як обрати плед, допоможуть знайти оптимальне рішення для вашого дому.

Як усунути неприємні запахи

Після активного використання на текстилі можуть з'явитися сторонні запахи. Для їх усунення після прання додайте до води трохи оцту або використайте спеціальні кондиціонери. Регулярне провітрювання також сприяє свіжості речей.

Чищення від плям

Плями треба видаляти якнайшвидше. Для делікатних тканин використовуйте спеціальні засоби для виведення плям. Не тріть пляму надто сильно, щоб не пошкодити структуру волокон. Для складних випадків краще звернутися до професійної хімчистки.

Заключення

Дотримання простих правил допоможе зберегти презентабельний вигляд і якість домашнього текстилю. Регулярний догляд, правильне прання, сушка і зберігання дозволять ковдрам і пледам служити вам довго та комфортно.