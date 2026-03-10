Необроблена деревина сьогодні продається абсолютно прозоро та зрозуміло для усіх – Юрій Болоховець

5 березня 2026 року відбувся Форум «Розвиток лісової галузі в умовах війни: економіка й екологія», який уже став традиційною подією для обговорення ключових питань розвитку лісового сектору України. Участь у заході взяли представники державних органів, бізнесу, наукової спільноти, громадських організацій та експертного середовища.

Форум відбувся у межах презентації Публічного звіту Голови Державного агентства лісових ресурсів України Віктора Смаля за 2025 рік. Організатором заходу виступило Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр».

Метою заходу стало публічне обговорення результатів діяльності лісової галузі у 2025 році, ключових викликів воєнного часу та трансформацій, які відбуваються у секторі. Також під час форуму представили основні пріоритети розвитку галузі на 2026 рік та обговорили роль лісового господарства у відновленні економіки, зміцненні безпеки країни та збереженні екосистем.

Під час тематичних панелей учасники обговорили найактуальніші питання розвитку галузі. Зокрема, йшлося про баланс між збільшенням обсягів заготівлі деревини та природоохоронними зобов’язаннями під час дії воєнного стану, перехід до наближеного до природи лісівництва та збереження самосійних лісів як інструментів досягнення цілей сталого розвитку, а також виконання євроінтеграційних зобов’язань у межах реформування лісової галузі.

Окрему увагу під час дискусій приділили темі торгівлі деревиною та взаємодії з бізнесом.

Як ми бачимо взаємодію з бізнесом? Передусім - це чіткі правила гри для всіх учасників ринку. І вони є, хто б що не говорив. Необроблена деревина сьогодні продається абсолютно прозоро та зрозуміло для усіх. Ми маємо суттєву конкуренцію, особливо останні пів року у нас із цього приводу були дуже жорсткі дискусії. Але торги, які відбуваються прямо зараз на ll квартал поточного року, чітко говорять, що вартість формує ринок. Ми бачимо спад ціни фактично по всім основним сортиментам, - зазначає Юрій Болоховець, генеральний директор ДП «Ліси України».

За підсумками форуму учасники відзначили важливість відкритого діалогу між державою, бізнесом та експертним середовищем. Такі майданчики дозволяють формувати спільне бачення розвитку лісової галузі, знаходити баланс між економічними потребами та екологічними зобов’язаннями, а також забезпечувати прозорі та ефективні механізми управління лісовими ресурсами України.