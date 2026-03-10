Фінансові новини
- |
- 10.03.26
- |
- 09:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Український центр сталевого будівництва» висловив підтримку члену асоціації компанії «Ковлар Груп»
08:40 10.03.2026 |
Асоціація «Український центр сталевого будівництва» послідовно виступає за поширення в публічному просторі інформації, яка відповідає принципам об'єктивності, перевірки фактів і професійної етики.
Об'єктивна і виважена інформація сприяє довірі між учасниками ринку, знижує ризики для діяльності підприємств і підтримує розвиток галузі в цілому.
Останнім часом у ряді ЗМІ публікувалися матеріали про ТОВ «Ковлар Груп» - виробника вогнезахисних матеріалів, який є учасником Асоціації «Український центр сталевого будівництва». З урахуванням суспільного резонансу Асоціація вважає за доцільне підкреслити важливість ретельної перевірки фактів і дотримання професійних стандартів при підготовці таких матеріалів.
Поширення інформації без належного підтвердження може завдати шкоди діловій репутації підприємств і вплинути на стабільність роботи учасників галузі.
Асоціація закликає журналістські видання, професійне співтовариство та громадськість керуватися стандартами журналістської етики, перевіряти джерела та спиратися на документально підтверджені дані.
Український центр сталевого будівництва підтримує розвиток добросовісної конкуренції та стабільного функціонування учасників галузі як складової економіки України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|Необроблена деревина сьогодні продається абсолютно прозоро та зрозуміло для усіх – Юрій Болоховець
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
|Медичний центр «Adonis» запустив програму для контролю ваги та боротьби з ожирінням
|Як правильно доглядати за домашнім текстилем: поради для подовження терміну служби ковдр і пледів
|Донатьте АЗОВ.ONE на стабільний звʼязок для військових
|Відбулася робоча нарада щодо запровадження рейтингування учасників біржових торгів необробленою деревиною
Бізнес
|Європа і Китай задають нові стандарти лазерного зв’язку в космосі
|Супутниковий зв’язок: 12 млн абонентів Київстару отримають доступ до Starlink у 2026 році
|Anthropic спростила перехід між ШІ: Claude підтримує імпорт діалогів
|Ринок DDR5 лихоманить — боти масово скуповують оперативну пам’ять
|iQOO 15 Ultra став лідером лютневого рейтингу AnTuTu, подолавши межу 4 млн балів
|В Україні стартує тестування Network API для розширення монетизації мобільних мереж
|Telegram запровадив заборону на скріншоти та оновив правила для груп