«Український центр сталевого будівництва» висловив підтримку члену асоціації компанії «Ковлар Груп»

Асоціація «Український центр сталевого будівництва» послідовно виступає за поширення в публічному просторі інформації, яка відповідає принципам об'єктивності, перевірки фактів і професійної етики.

Об'єктивна і виважена інформація сприяє довірі між учасниками ринку, знижує ризики для діяльності підприємств і підтримує розвиток галузі в цілому.

Останнім часом у ряді ЗМІ публікувалися матеріали про ТОВ «Ковлар Груп» - виробника вогнезахисних матеріалів, який є учасником Асоціації «Український центр сталевого будівництва». З урахуванням суспільного резонансу Асоціація вважає за доцільне підкреслити важливість ретельної перевірки фактів і дотримання професійних стандартів при підготовці таких матеріалів.

Поширення інформації без належного підтвердження може завдати шкоди діловій репутації підприємств і вплинути на стабільність роботи учасників галузі.

Асоціація закликає журналістські видання, професійне співтовариство та громадськість керуватися стандартами журналістської етики, перевіряти джерела та спиратися на документально підтверджені дані.

Український центр сталевого будівництва підтримує розвиток добросовісної конкуренції та стабільного функціонування учасників галузі як складової економіки України.