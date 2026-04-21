Володимир Зеленський підписав закон про «промисловий безвіз» з Європейським Союзом

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо гармонізації сфери акредитації органів з оцінки відповідності та системи технічного регулювання з вимогами Європейського Союзу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на картку відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

Закон є кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом (так званий промисловий безвіз) та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства у сферах технічного регулювання та акредитації з нормами ЄС.

Реалізація закону має на меті підвищення безпеки промислової продукції, зміцнення довіри до національних органів сертифікації та створення умов для розширення доступу українських товарів на ринок ЄС.

Імплементація положень також сприятиме виробництву українських товарів відповідно до європейських стандартів безпеки, підвищенню якості продукції на внутрішньому ринку та розширенню можливостей українських виробників для виходу на ринок Європейського Союзу.

Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС.