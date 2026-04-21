ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року
Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту ЄС на суму 90 млрд євро у кінці травня чи на початку червня 2026 року.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 квітня.
"Наразі немає жодних затримок у роботі (з технічної підготовки кредиту. - "ЄП"), і ми не створюємо жодних потенційних затримок. Думаю, можливо скласти плани наприкінці травня - на початку червня", - заявив Домбровскіс, відповідаючи на питання щодо термінів надання Україні першого траншу кредиту Євросоюзу.
Він також повідомив, що наразі тривають перемовини щодо тексту Меморандуму про взаєморозуміння з Україною, а також готується перелік реформ, які має виконати офіційний Київ для отримання коштів.
За словами єврокомісара, Україна матиме необхідні фінансові ресурси, щоб дочекатися надходження коштів від ЄС у червні.
"Хороша новина полягає в тому, що нам вдалося мобілізувати фінансування від інших міжнародних партнерів, яке спрямоване на Україну. Тож Україною та органами влади (України) підтверджено, що вони можуть зачекати, доки надійде наше фінансування", - повідомив Валдіс Домбровскіс.
