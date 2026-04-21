ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року

Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту ЄС на суму 90 млрд євро у кінці травня чи на початку червня 2026 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами у вівторок, 21 квітня.

ЄС розраховує надати Україні перші кошти з 90 млрд позики наприкінці травня чи максимум на початку червня 2026 року.

"Наразі немає жодних затримок у роботі (з технічної підготовки кредиту. - "ЄП"), і ми не створюємо жодних потенційних затримок. Думаю, можливо скласти плани наприкінці травня - на початку червня", - заявив Домбровскіс, відповідаючи на питання щодо термінів надання Україні першого траншу кредиту Євросоюзу.

Він також повідомив, що наразі тривають перемовини щодо тексту Меморандуму про взаєморозуміння з Україною, а також готується перелік реформ, які має виконати офіційний Київ для отримання коштів.

За словами єврокомісара, Україна матиме необхідні фінансові ресурси, щоб дочекатися надходження коштів від ЄС у червні.

"Хороша новина полягає в тому, що нам вдалося мобілізувати фінансування від інших міжнародних партнерів, яке спрямоване на Україну. Тож Україною та органами влади (України) підтверджено, що вони можуть зачекати, доки надійде наше фінансування", - повідомив Валдіс Домбровскіс.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1160
  0,0156
 0,04
EUR
 1
 51,9113
  0,0184
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7992  0,14 0,33 44,4027  0,12 0,26
EUR 51,6000  0,14 0,28 52,3700  0,12 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9000  0,29 0,66 43,9300  0,29 0,66
EUR 51,6783  0,37 0,72 51,6836  0,39 0,75

